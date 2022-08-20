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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بيت أزياء رجالي يدعم الأطفال مرضى السرطان بمدن القناة

تفاصيل إقامة أول
تفاصيل إقامة أول ديفليه للملابس الصيفية بمدن القناة الثلاث

كشف خبير الازياء والبلوجر محمد عاطف، تفاصيل إقامة أول ديفيليه للملابس الصيفية بمدن القناة الثلاث، والمقرر إقامته بمدينة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، خلال شهر سبتمبر المقبل، مع تخصيص جزء خيري لصالح أحد مستشفيات علاج الإصابة بسرطان الاطفال، خلال حضوره فاعليات مهرجان المانجو الاسمعلاوي 2022.

 أضاف محمد عاطف تختلف أذواق الملابس من شخص إلى أخر خاصة الرجال، فالبعض يفضل ارتداء الملابس الكلاسيكية والآخر يفضل الكاجوال والمودرن، وهناك العديد من الأزياء التي تتناسب مع كل رجل حسب المتوافقة مع الموضة.

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اضاف محمد عاطف المعروف  "مو ستايل"، أن الازياء المقرر عرضها بديفليه مدن القناة، مصممة وفقا لتصميمات والوان مرتبطة بمدن القناة التي تتميز بطبيعة خاصة مبهجة.

اختتم محمد عاطف، أنه سعيد بمشاركته فعاليات المانجو الاسمعلاوي، لافتا إلي حسن الاستقبال والترحاب من قبل المسئولين والمواطنين، وأنه شعر أنه في وسط اهله، مشيرا إلي أن المانجو الاسمعلاوي له مذاق خاص مميز عن غيره من الأنواع.

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