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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط عاطل بتهمة التحرش بطفلة بعد تجريدها من ملابسها في المنوفية

ضبط عاطل بتهمة التحرش
ضبط عاطل بتهمة التحرش بفتاة

تمكنت مركز شرطة الشهداء بمحافظة المنوفية من ضبط عاطل بتهمة التحرش بطفلة بعد تجريدها من ملابسها وذلك بقرية زاوية الناعورة التابعة للمركز.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الشهداء بتلقيه بلاغا من" ع، م، ا “ 50 سنة عامل  مقيم قرية زاوية الناعورة يتهم فيه ”م، ف، م" 30 سنة مقيم نفس القرية باستدراج نجلته البالغة من العمر 11 عاما وتجريدها من ملابسها والتحرش بها والاحتكاك بها، وهربت الطالبة منه وأبلغت أسرتها وتوجهت الأسرة إلى مركز الشرطة للابلاغ.

وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة الشهداء من إلقاء القبض على المتهم بالتحرش بطالبة بعد تجريدها من ملابسها داخل عشة واعترف بارتكاب الواقعة وجرى تحرير محضر برقم 12692 جنح مركز الشهداء وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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