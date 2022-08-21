أنا ستك وتاج راسك.. شيرين عبد الوهاب تنفعل بالغناء على مسرح قرطاج

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي توتير فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب من حفلها الذي أقيم اليوم بمهرجان قرطاج بدولة تونس .

وظهرت شيرين عبد الوهاب وهي منفعلة بشكل كبير اثناء تقديمها أغنية أنا ستك وتاج راسك، وقد أشاد الجمهور بطريقة أدائها، حيث ظهرت منفعلة مع كلمات الأغنية، وهو الأمر الذي تكرر ذاته مع الأغنية في حفلها بمدينة الرياض قبل شهور .

شيرين عبد الوهاب

فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها في الحفل بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستان أسود طويل ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه متناسق مع قوامها.

علق متابعو شيرين عبد الوهاب على إطلالتها قائلين:" بطانة ولا شفاف"، ولكن نالت إطلالتها إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب، لإطلاق أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "المترو" والتي سيتم طرحها عبر منصات الموسيقى المختلفة، ولكن بمجرد ذكر اسم الأغنية؛ ربط الكثير بينها وبين قصيدة سابقة، كان قد كتبها الشاعر عمر طاهر، وتحمل الاسم نفسه.

أغنية شيرين المُنتظَرة، من ألحان عمرو مصطفى، وكلمات الشاعر أمير طعيمة، الذي نشر البوستر التشويقي للأغنية.