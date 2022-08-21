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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مليون و300 ألف دولار.. نيمار الزمالك مطلوب في السعودية بفرمان من كارتيرون

الزمالك
الزمالك

كشفت تقارير صحفية، إلى اقتراب رحيل سيد عبدالله “نيمار” عن صفوف الزمالك، والانتقال للدوري السعودي، عبر بوابة نادي الاتفاق.

 

وذكرت التقارير أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي لفريق الاتفاق السعودي والزمالك السابق طلب ضم نيمار  نجم الزمالك في الموسم المقبل.

 

وشددت التقارير علي أن تواصل وكيل كارتيرون مع  سيد نيمار من أجل بحث إمكانية ضمه لنادي الاتفاق السعودي.

 

وتابعت التقارير، بأنه تم إبلاغ نيمار بأن كارتيرون يرغب في ضمه وتواجده خلال الفترة المقبلة مع الفريق السعودي.

 

وأوضحت التقارير، أن نيمار وافق بشكل مبدئي ولكنه ينتظر قرار إدارة نادي الزمالك، و رصد نادي الاتفاق مبلغ 1.3 مليون دولار لضم موهبه الزمالك.

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ويستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه جيسفالدو فيريرا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة رقم 32 من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تمكن من تحقيق الفوز على فاركو بنتيجة 1-0، أول أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة رقم 31 من الدوري المصري الممتاز.

 

ويعد هذا الفوز هو العاشر على التوالي للزمالك بقيادة فيريرا، في ظل اقتراب الفريق من التتويج.

واقترب الزمالك من حسم لقب الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة في صدارة  جدول الترتيب، وقبل 3 جولات على نهاية البطولة.

نيمار الدوري السعودي كارتيرون الاتفاق السعودي الزمالك

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