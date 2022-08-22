الحكومة الفنلندية: نتيجة تحليل المخدرات لرئيسة الوزراء سانا مارين "سلبية"

أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم "الإثنين"، أن نتيجة تحليل المخدرات لرئيسة الوزراء سانا مارين جاءت سلبية، وذلك بعد ظهورها في صور مُسربة تحتفل مع أصدقائها ما أثار جدلا في البلاد.

وأشارت الحكومة الفنلندية في بيان -نقلته صحيفة "يلي" المحلية- إلى أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول نتائج التحليل والكشوفات التي تم إجراؤها والوسائل التي تم استخدامها في بيان من مكتب رئيسة الوزراء في وقت لاحق.

وأضاف البيان أن نتيجة تحليل المخدرات لرئيسة الوزراء الفنلندية تم توقيعه من قبل طبيب الصحة المهنية بافو هالونين، لافتا إلى أن مارين تكلفت بنفسها من أموالها الخاصة برسوم التحليل والإجراءات الطبية الأخرى.

كانت مارين قد تطوعت للخضوع لتحليل مخدرات بعد إدعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن أحد الفيديوهات التي تم تصويرها في حفلة حضرتها رئيسة الوزراء منذ أسبوعين تم فيه ذكر كلمة مخدرات، وتضمنت الفيديوهات التي انتشرت بشكل واسع أيضا مقاطع لرئيسة الوزراء ترقص وتغني وتحتفل مع عدة مشاهير فنلنديين.