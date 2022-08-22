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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اسكتلندا تطالب حكومة المملكة المتحدة بحماية الشعب من ارتفاع أسعار الطاقة

صدى البلد

طالبت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون، اليوم "الإثنين"، الحكومة البريطانية بالتدخل بشكل كبير لحماية شعب المملكة المتحدة من ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت ستورجون، بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن "ما يجب أن يحدث هو تدخل كبير لوقف ارتفاع فواتير الطاقة بالطريقة الحالية، كذلك إلغاء الزيادة التالية في أسعار الطاقة ثم العمل بين الحكومة وشركات الطاقة لتحديد كيفية تمويل ذلك على المدى الطويل".

وتابعت قائلة "يجب أن تكون المسئولية الأولى لحكومة المملكة المتحدة في الوقت الحالي، هي وقف البؤس الذي سيحدث على العائلات".

ومن المقرر أن تستضيف ستورجون غدا "الثلاثاء" اجتماعا مع شركات الطاقة لمناقشة ما يمكن فعله لحماية العملاء، مؤكدة أن الحكومة الاسكتلندية تدرس جميع خياراتها. 
وتعمل الحكومة الاسكتلندية على مراجعة ميزانية الطوارئ وتقييم الأدوات الأخرى المتاحة لها لمحاولة فعل اللازم.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون في المملكة المتحدة أن يبلغ التضخم 18.6% في شهر يناير 2023 وهو أعلى معدل له في نصف قرن تقريبا بسبب ارتفاع أسعار الغاز، ومن شأن ذلك أن يضغط على دخول الأسر بشدة ويدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود.

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