رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين يشارك بالاجتماع التنسيقي لبطولة كأس العرب بالجزائر

شارك إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر للناشئين 2006، وعصام عبده المدرب المساعد للمنتخب، وأحمد سامي المدير الإداري، في الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم "الاثنين" قبل انطلاق بطولة كأس العرب بالجزائر في الفترة من 23 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

أقيم الاجتماع بحضور ممثلي جميع المنتخبات، وتم خلاله استعراض لائحة البطولة والكشف عن بنودها، حيث تقام المباريات بنظام المباراة الواحدة في مرحلة المجموعات، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى المرحلة التالية.

وأكدت اللجنة المنظمة عدم وجود أشواط إضافية والاكتفاء فقط بركلات الترجيح خلال الأدوار الإقصائية بما فيها المباراة النهائية.

كما تم استعراض التعليمات الخاصة بالحكام، واعتماد أهلية اللاعبين وألوان قمصان المنتخبات.