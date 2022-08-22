عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين يشارك بالاجتماع التنسيقي لبطولة كأس العرب بالجزائر

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

شارك إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر للناشئين 2006، وعصام عبده المدرب المساعد للمنتخب، وأحمد سامي المدير الإداري، في الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم "الاثنين" قبل انطلاق بطولة كأس العرب بالجزائر في الفترة من 23 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

أقيم الاجتماع بحضور ممثلي جميع المنتخبات، وتم خلاله استعراض لائحة البطولة والكشف عن بنودها، حيث تقام المباريات بنظام المباراة الواحدة في مرحلة المجموعات، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى المرحلة التالية.

وأكدت اللجنة المنظمة عدم وجود أشواط إضافية والاكتفاء فقط بركلات الترجيح خلال الأدوار الإقصائية بما فيها المباراة النهائية.

كما تم استعراض التعليمات الخاصة بالحكام، واعتماد أهلية اللاعبين وألوان قمصان المنتخبات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر الآن (0-1) في الدوري الإنجليزي

الحق بيع قبل 15 سبتمبر.. سر وموعد سقوط الدولار لأدنى مستوياته أمام الجنيه

خلصت رسمي.. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع 3 صفقات قوية

الحقوا نفسكم اللي عنده دولار يطلعه قبل 15 سبتمبر.. ماذا سيحدث في هذا التاريخ ؟

رسميًا| وزارة التموين تحسمها.. مفاجأة جديدة في قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك

سعد سمير يكشف عن أولى صفقات الأهلي للموسم الجديد

اغتصاب ولا سرقة؟| القصة الكاملة للاعتداء على طالبة داخل صيدلية بالإسماعيلية: جبلها نزيف

أنا سقط يا محمد.. أشعل حريق في كنترول المدرسة انتقامًا لـ خطيبته

ترشيحاتنا

أتوبيس الأهلي.. رئيس الإسماعيلي يتوجه إلى وادي النطرون لمتابعـة موقف الجماهيـر المحتجزة

الدوري يقترب من الزمالك| فيوتشر يفك شفرة بيراميدز بهدف عمر كمال

بعد اغتيالها بموسكو.. ماذا قالت أمريكا عن مقتل داريا دوجينا؟

علاقة القمة الخماسية بأزمة سد النهضة.. مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف

30 دقيقة| مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول.. وأداء باهت من رفاق صلاح

الأرصاد تحذر: ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحات أبو هشيمة وياسمين صبري.. 10 صور رومانسية جمعت بينهما

بعد زيادة وزن شيرين.. مخاطر صادمة عند تناول المهدئات|احذر منها

بعد طلاقها.. دعم نسائي تونسي لـ شيرين عبد الوهاب في حفلها بـ قرطاج |شاهد

مشروب شهير يهدد حياتك بأمراض خطيرة.. احذر من الإفراط في تناوله

فيديو

انتوا بتموتوني كل يوم .. زوجة شريف منير تفتح النار عليه بسبب بناته

طموحي عالي.. ناهد السباعي تكشف سبب رفضها الزواج

أسرار في جريمة المحشي المسموم بالصف.. اعترافات زوجة المجني عليه تكشف الأسباب “فيديوجراف”

نفسي أتجوز.. ناهد السباعي: التحرش موجود بالأماكن العامة والزواج سنة الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

كريمة أبو العينين

سياسة ولا!

إلهام أبو الفتح

ماذا نريد من الوزراء الجدد؟

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان " 8 "

محمود أبو حبيب

إعلام آخر زمن

محمد مخلوف

السيسي مكتشف مدينة الأحلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ