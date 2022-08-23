احباط محاولات تهريب للسوق السوداء .. الداخلية تضبط 1647 قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت عن ضبط (1647) قضية تموينية متنوعة من بينهم (456) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (30 طن "حديد تسليح" –10 طن "أسمنت" - 51,550 طن "دقيق أبيض – سكر حر– أعلاف" – 5938 عبوة سجائر) وكذا (713) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع"- 143 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 118 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 45 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 42 قضية توقف عن الإنتاج – 344 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (11٫725 طن دقيق بلدى مدعم).

وضبط (31) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.. بمضبوطات أبرزها (31,800 طن "سكر تموينى ، أسمدة مدعمة" – 207400 لتر مواد بترولية – 555 إسطوانة بوتاجاز – 192 عبوة زيت طعام – 2000 رغيف بلدى مدعم).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (135,075 طن – 192 عبوة زيت طعام – 5938 عبوة سجائر - 207400 لتر مواد بترولية – 555 إسطوانة بوتاجاز – 2000 رغيف بلدى مدعم) .

كان أبرزها ضبط (5 طن "أسمنت" – 30 طن "حديد تسليح") بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن شونة لتجارة مواد البناء) بمحافظة الشرقية و ضبط (16طن سكر حر) بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة سوهاج) وبحوزته كمية قدرها (400 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول مستولياً على فارق الدعم و ضبط (30 طن " زيت طعام" سابق الإستخدام) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية لإعادة تدويرها ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لإعادة طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجميع الزيوت المستعملة بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وتم ضبط (20 طن "منظفات صناعية) معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الأنتاج أو الصلاحية وإستخدام علامات تجارية وهمية ، ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة الشرقية وضبط (17 طن "أسمدة زراعية") مدعمة ومحظور تداولها تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة سوهاج.

ونجحت الحملات فى ضبط (205800 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين" تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى والإستيلاء على الدعم المقرر لها .. بحوزة (مديرين مسئولين عن عدد 6 محطات لتموين السيارت) بمحافظة الشرقية و ضبط (3,28 طن "مفروم لحوم مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل , وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط (2,4 طن "مقطعات دواجن – لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (12طن "مخللات - ملح") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات) بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (41) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (59229) عبوة "سجائر – معسل" مختلفة الأنواع (1) طن معسل.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات وزنت (3,750 طن أقماح محلية).

كما تم ضبط (13) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (66,100) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (112 قطعة "12 قطعة صوتية – 48 قطعة ضوئية – 52 ملصق").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

