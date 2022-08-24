محافظ جنوب سيناء يصدق على 12 حالة تصالح على مخالفات البناء برأس سدر

محافظ جنوب سيناء يصدق على 12 حالة تصالح على مخالفات البناء للمواطنين بمدينة رأس سدر

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على 12 حالة تصالح على مخالفات البناء للمواطنين بمدينة رأس سدر، تمهيدًا لتسليمهم " نموذج 10" للبدء في توصيل المرافق، وذلك خلال عرض علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر.

وأوضح المحافظ أنه جرى استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لاعتماد حالات التصالح، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ بسرعة فحص باقي الملفات بجميع المدن، وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق على قرارات التصالح للمواطنين، واستصدار قرارات تصالح لهم تخفيفاً عن كاهلهم.

كما التقى المحافظ بعمال النظافة "عمال السركي"، لمكافأتهم والتعرف على مشكلاتهم، وأهداهم كراتين مواد غذائية، ولحوم، ومبالغ مالية تحفيزًا لهم على الجهود التي تبذل للحفاظ على المظهر الجمالي لمدينة طور سيناء

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