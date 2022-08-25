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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار بالبنوك الخميس 25-8-2022

الدولار
الدولار

استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري  ليصل لـ 19.10 جنيه للشراء و 19.17 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 25-8-2022.

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وظهرت  أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس ، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.11جنيه للشراء، مقابل 19.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.17 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.17 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

الدولار

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.

الدولار

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أسعار صرف الدولار في البنوك


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 19.13جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.13 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

الدولار

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أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.

الدولار

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سعر صرف الدولار


سعر الدولار في بنك المشرق: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.

الدولار سعر صرف الدولار أسعار صرف الدولار الأمريكي أسعار صرف الدولار في البنوك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

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