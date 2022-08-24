بعد التشكيل الجديد لأماناته | تواجد واسع لمستقبل وطن لخدمة الشارع والمواطن

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، الاجتماع الشهري، بقيادة النائب عاطف ناصر، أمين عام حزب مستقبل وطن بالقليوبية، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، وحضور أمناء اللجان، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تناول الاجتماع، تهنئة الأمين العام للأمناء بعد صدور قرار الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن بالأمانات النوعية الجديدة، كما هنأ الأمين الذين تم تجديد الثقة فيهم، مُؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد انخراط واسعا لأمانات الحزب بتشكيلها الجديد لضمان قدر أكبر من الاستفادة الخدمية للشارع والمواطن والتي هي جل اهتمامات قيادات وتنظيمات حزب مستقبل وطن، فنحن الركيزة الداعمة لجهود القيادة السياسية من أجل تنمية مستدامة حقيقية تصب في مصلحة المواطن.

كما عرض عاطف ناصر، على الأمناء الخطة الدورية للحزب، ضماناً لسرعة الانتشار الخدمي وتلبية نداء الشارع من خلال دعم الأمين العام للسادة المساعدين بشبكة تعارف تنفيذية جاهزة لحل كافة المشكلات الخدمية والشخصية في إطارها القانوني.

ودعا أمين عام مستقبل وطن القليوبية، جموع المواطنين للالتفاف حول القيادة السياسية في ثورتها التنموية الكبيرة التي طالت البشر والحجر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي من أهم إنجازاتها مبادرة حياة كريمة الحلم الذي أصبح حقيقة إلى التقدم والرقي لتلحق بالجمهورية الجديدة.

وأعلن حزب مستقبل وطن، عن تغييرات في هيئة مكتب محافظة القليوبية، تضمنت تصعيد قيادات جديدة والاستعانة بالشباب في مواقع قيادية داخل الحزب.

وجاءت التغييرات تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب عاطف ناصر أمين عام الحزب بمحافظة القليوبية، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.

من جانبه قال النائب عاطف ناصر، إن التغييرات تستهدف ضخ دماء جديدة لتطوير العمل الحزبي، والأداء التنظيمي للحزب بمحافظة القليوبية، وتحقيق أهداف ورؤية الحزب لدعم ومساندة الدولة المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للانتقال للجمهورية الجديدة.

كما هنأ «ناصر» الامناء الجدد الصادر لهم قرارات تنظيمية، مؤكدا علي ثقته الكاملة في الكوادر المختارة وقدرتهم على دعم الوطن والحزب بأفكارهم البناءة وخبراتهم المتميزة خلال المرحلة القادمة.