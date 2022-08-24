مارسيليا يتعاقد مع بايلي معارًا من مانشستر يونايتد

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، عن تعاقده مع الإيفواري إريك بايلي، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر نادي مارسيليا الفرنسي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله بأن بايلي سيلعب على سبيل الإعارة للفريق هذا الموسم بعد اجتياز الاختبارات الطبية، وذلك مع وجود خيار الشراء.

وانتقل بايلي لـ مانشستر يونايتد عام 2016 قادمًا من فياريال الإسباني، وقاد الفريق للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي.

وتُوج بايلي البالغ من العمر 28 عامًا، مع منتخب كوت ديفوار ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2015.

واُختير بايلي في فريق العقد الماضي بقارة أفريقيا من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.