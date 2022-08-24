وائل الدسوقي بصالون التنسيقية: بعض الطلاب يلتحقون بالكليات بسبب شكلهم أمام المجتمع

قال وائل الدسوقي بدرة، المدير المؤسس لمركز ريادة أعمال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن هناك أزمة لدى الطلاب عند اختيارهم الكلية التي يريدون الالتحاق بها، مشيرًا إلى أن الطلبة تختار الكلية بسبب شكلها أمام المجتمع، وليس لكونه موهوبا في هذا العمل.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان، «الثانوية العامة بين الواقع والمأمول.. ربط التعليم الأساسي بسوق العمل»، بحضور الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، ووائل الدسوقي بدرة، المدير المؤسس لمركز ريادة الأعمال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمود الكومي، مهندس ذكاء اصطناعي، ومحمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية العمومية الدولية لإدارة التكنولوجيا، وحسن شحاتةـ أستاذ مناهج وعضو المجالس القومية المتخصصة.

وأشار إلى أن الأشخاص الموهوبين في مجالهم، هم من يصلون إلى أعلى مستوى أو درجة وظيفية في المجال الذي يعملون فيه، على عكس الطالب الذي دخل الكلية لأسباب أخرى، فنجد أن الأول يهتم بمجاله أكثر من الآخرين، وبالتالي، يحقق عوائد أكثر.

وأشار إلى أن هناك مواقع ومنصات تقوم باختبارات للشخصيات، ويمكن للطلاب على أساسها قياس مستوياتهم الشخصية، والتخصصات الوظيفية التي تتماشى مع شخصيته، وبناء عليه يتم اختيار الكلية التي يلتحق بها.