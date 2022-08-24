عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وائل الدسوقي بصالون التنسيقية: بعض الطلاب يلتحقون بالكليات بسبب شكلهم أمام المجتمع

وائل الدسوقي بدرة
وائل الدسوقي بدرة

قال وائل الدسوقي بدرة، المدير المؤسس لمركز ريادة أعمال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن هناك أزمة لدى الطلاب عند اختيارهم الكلية التي يريدون الالتحاق بها، مشيرًا إلى أن الطلبة تختار الكلية بسبب شكلها أمام المجتمع، وليس لكونه موهوبا في هذا العمل.

 

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان، «الثانوية العامة بين الواقع والمأمول.. ربط التعليم الأساسي بسوق العمل»، بحضور الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، ووائل الدسوقي بدرة، المدير المؤسس لمركز ريادة الأعمال  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمود الكومي، مهندس ذكاء اصطناعي، ومحمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية العمومية الدولية لإدارة التكنولوجيا، وحسن شحاتةـ أستاذ مناهج وعضو المجالس القومية المتخصصة.

 

وأشار إلى أن الأشخاص الموهوبين في مجالهم، هم من يصلون إلى أعلى مستوى أو درجة وظيفية في المجال الذي يعملون فيه، على عكس الطالب الذي دخل الكلية لأسباب أخرى، فنجد أن الأول يهتم بمجاله أكثر من الآخرين، وبالتالي، يحقق عوائد أكثر.

 

وأشار إلى أن هناك مواقع ومنصات تقوم باختبارات للشخصيات، ويمكن للطلاب على أساسها قياس مستوياتهم الشخصية، والتخصصات الوظيفية التي تتماشى مع شخصيته، وبناء عليه يتم اختيار الكلية التي يلتحق بها.

المتجتمع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الثانوية العامة مركز ريادة أعمال الأكايديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس إقالة سواريش فقط.. 4 قرارات ثورية للخطيب لإنقاذ الأهلي |تقرير

الخامسة في الطريق.. بالأسماء الأهلي يحسم 4 صفقات نارية بينهم ابن الزمالك

بعد رحيل شركة الكرة.. مفاجأة بشأن إقالة ريكاردو سواريش من تدريب الأهلي .. فيديو

الدولار فاق التوقعات.. زيادة أسعار العملة الخضراء أمام الجنيه والمؤشرات غير مطمئنه

ماذا قال نبيل الحلفاوي عن احتفالات الزمالك؟

بث مباشر الآن .. مباراة الأهلي وإنبي (2-0) في الدوري

بث مباشر الأن.. مباراة برشلونة ومانشستر سيتي (0-0) والقنوات الناقلة

بعد حديثه إلى مسئول كبير .. أحمد موسى يبشّر المصريين : انفراجة

ترشيحاتنا

عكس سير المباراة.. الأهلي يقتنص الثلاث نقاط من إنبي بقدم ميكيسونى ومحمد محمود

الأهلي يضيف الثاني فى إنبي بقدم محمد محمود

سعره رخيص.. أستاذ سموم تحذر: دي صراصير مش جمبري

يتناولون اللحوم والدواجن النيئة..أب يكشف مأساه ابنائه بعد إصابتهم بمرض نادر..فيديو

ضمن الأروع بالعالم.. CNN تصنف مصر بين أفضل وجهات السفر في الخريف

عدم تكرار المشروعات .. برلمانية توجه طلبا عاجلا لـ وزارة التجارة والصناعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة في الدولاب.. ريم البارودي تثير الجدل بهذه الصورة

طريقة عمل الآيس كوفي بـ 5 جنيهات | أحلى من الكافيهات

مبلغ صادم.. تعرف على سعر شنطة هيفاء وهبي في أحدث إطلالة

رحلة النجاة إلى الوطن .. عام على عودة المصريين من جحيم كابول

فيديو

تعرف على شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لـ المطلقات والأرامل.. فيديوجراف

رحلة النجاة إلى الوطن .. عام على عودة المصريين من جحيم كابول

حالة وفاة و12 مصابا .. حفل زفاف ينتهي بمأساة في أسوان ماذا حدث ؟ "فيديوجراف"

ياسين منصور وشركة الكرة.. ماذا حدث في اجتماع الأهلي برئاسة الخطيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

كريمة أبو العينين

سياسة ولا!

إلهام أبو الفتح

ماذا نريد من الوزراء الجدد؟

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان " 8 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ