أمنية حياته| فرج عامر: رغم إغراءات بيراميدز كريم الدبيس يوقع استمارة للأهلي

شارك فرج عامر ، رئيس نادي سموحة السابق، تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "‏بالرغم من اغراءات نادي بيراميدز لضم كريم الدبيس إلا أنه أعلن أنه أهلاوي وامنية حياته ان يلعب للاهلي وانه وقع علي استمارة رغبة للانضمام للاهلي".

من جانب آخر، علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على أنباء تولي حسن حمدي، رئاسة شركة الكرة بالنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب في تغريدة: "الكابتن حسن حمدي من أفضل رؤساء الأندية المصرية علي مدار التاريخ، ولكنه ترك الرياضة ومن الصعب جدا (المستحيل) أن يتولى رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم، الموضوع ليس من يتولى الشركة، الموضوع أن هناك تعارض في الاختصاصات والمسئوليات".