يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار.. أخ يقتل شقيقه وجنايات الزقازيق تقضي بإعدامه

الأخ سند وحماية لكن تبدل الوضع في قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وخاصة عندم إنساق أخ وراء شيطانه وتسرع في الإعتداء علي شقيقه الأصغر بسلاح ابيض مما أدي الي مصرعه.

خناقات الأزواج والأطفال كانت السبيل لقيام أخ بالترصد لشقيقه والتربص به وبمجرد نزوله من أجل الذهاب لعمله قام بالإعتداء عليه عقب نشوب مشاجرة بينهم أدت الي وفاة أحدهم وإحالة الأخر الي فضيلة مفتي الديار المصرية.

خراب المنزلين كان هو المسيطر علي الوضع فبعد مشادات زوجاتهم وأطفالهم بسبب لهو الأطفال تارة وبين الحقد والسخط تارة أخري وبين السباب والشتائم بين ربات المنزل تاره أخري أصبح الوضع بمنزل الأسرة لايسر أحد.

"محمد" وشقيقة "عامر" مثلهم مثل عدد كبير من المنازل الفرح يطرق بابهم أحيانا والحزن يطرق الباب فترات أخري ولكن كان الوضع معهم مختلف ففي أحد الايام بدءت المشاكل تدب بين زوجاتهم بحكم سكنهم في ذات المنزل ونفس القرية لتنشب بين الشقيقين مشادات كلامية إنتهت إحداها بمشاجرة قام محمد بطعن شقيقة الاصغر بطعنه أودت بحياته ليفر هاربا ظنا منه انه بعيد عن أعين رجال الشرطة الساهرة والتي علي الفور تمكنت من تحديد مكان إختبائة وتم ضبطه وتقديمة الي يد العدالة والتي قررت إحالة أوراق المتهم الي فضيلة المفتي.

الإعدام شنقا للمتهم بقتل شقيقه الأصغر بسبب خلافات عائلية بالشرقية

البداية عندما أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله،حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل شقيقه الأصغر بسبب خلافات عائلية بينهم بقرية "طحلة بردين، دائرة مركز شرطة الزقازيق، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتى الجمهورية.

تعود احداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بناحية قرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق ، بسبب الخلافات العائلية ولهو الأطفال.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين وقوع مشاجرة بين " عامر" سائق وشقيقه" محمد" عامل بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، مما أدي الي إصابة الأخير بطعنة نافذة في البطن على يد شقيقه الأكبر مما أدي الي مصرعه ولاذا المتهم بالفرار.

تم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 543 لسنة 2022 جنح مركز شرطة الزقازيق.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان المتهم وضبطه وتم إحالته محبوسا من قبل النيابة العامة الي محكمة جنايات الزقازيق التى اصدرت حكمها المتقدم.