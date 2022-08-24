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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تخريج 74 طالبا من المدرسة الفنية.. خبير: محطة الضبعة النووية صديقة للبيئة

صدى البلد

كشف علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقاً، تفاصيل بدء تشغيل أول 74 فنيا من خريجي المدرسة الفنية بالضبعة بمحطة الضبعة.

 

وقال علي عبد النبي في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" مدة الدراسة  بالمدرسة الفنية بالضبعة 5 سنوات ".

 

 وأضاف علي عبد النبي:"  الطالب يدرس في أول 3 سنوات عدة تخصصات سواء كانت ميكانيكا او كهرباء او إلكترونيات، وفي اخر عامين  يتخصص الطالب في دراسات ترتبط بالمحطة النووية".

 

وتابع علي عبد النبي:"  المحطات النووية محطات نظيفة صديقة للبيئة، مضيفا:" الكوادر الفنية التي تتخرج من المدرسة  الفنية تعمل في المحطة النووية بشكل مباشر ".

 

 واكمل علي عبد النبي:" محطة الضيعة النووية توفر العديد من فرص العمنل للشباب "،مضيفا:" المحطات النووية بديلة  للمحطات الإحفورية وأكثر نظافة من محطات الغاز ".

الضبعة محطة الضبعة البيئة الطاقة النووية اخبار التوك شو

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