الأبيض يفقد 18 جنيها من سعره.. الطبق بقى بـ55 جنيه

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الخميس في المزارع مما أنعكس على ارتفاع أسعار عند وصولها للمستهلك،وتراوح سعرالدواجن البيضاء بين 29 و32 جنيها في المزرعة ليصل إلى المستهلك بـ متوسط سعر 35 جنيها للكيلو، بينما فقد طبق البيض 18 جنيه ، ووصل سعر الأبيض 48 جنيها في المزرعة ، وبين 53 و 55 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 60 و 63 جنيها.

ويقدم موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 25أغسطس 2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت والبط اليوم والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا.

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.



أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 25-8-2022

تراوح سعر الفراخ البيضاء : بين 29 و 32 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 34 و36 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة، بعد أن وصل سعر الكيلو 45 في وقت سابق أي انخفض 10 جنيهات للكيلو.

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الدواجن البلدى : بين 55- 57 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 51-53 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 34- 36 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 75- 85 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : 20 جنيها في المزرعة و بين 22-25 جنيهًا للكيلو للمستهلك بعد 31 في الأيام السابقة.

وصل سعر الكتاكيت اليوم الخميس في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6.25_6.5 جنيه

كتكوت ساسو :6_6.25 جنيه

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أسعار طبق البيض اليوم الخميس في السوق المحلية



وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 52 جنيها للطبق في المزرعة و 58 للمستهلك ، بعد أن وصل 80 جنيها في بعض المناطق أي فقد 18 جنيه ، ووصل سعر الأبيض 48 جنيها في المزرعة ، وبين 53 و 55 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 60 و 63 جنيها.

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أسعار البط اليوم الخميس في السوق المحلية:

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 49 -53 جنيها للكيلو في المزرعة.

اسعار البط الفرنساوي بين 26-28 جنيها للكيلو في المزرعة.