عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأبيض يفقد 18 جنيها من سعره.. الطبق بقى بـ55 جنيه

البيض
البيض

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الخميس في المزارع مما أنعكس على ارتفاع أسعار عند وصولها للمستهلك،وتراوح سعرالدواجن البيضاء بين 29 و32 جنيها في المزرعة ليصل إلى المستهلك بـ متوسط سعر 35 جنيها للكيلو، بينما  فقد طبق البيض 18 جنيه ، ووصل سعر الأبيض  48 جنيها في المزرعة ، وبين  53 و 55 جنيها  للطبق للمستهلك ،  أما سعر البيض البلدي بين 60 و 63 جنيها.

ويقدم  موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 25أغسطس 2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت والبط اليوم والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا.

بتخفيضات 25%.. أسعار البيض بمنافذ وزارة الزراعة اليوم

5 جنيهات.. انخفاض أسعار البيض والدواجن اليوم الجمعة 19-8-2022

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.


أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 25-8-2022

تراوح سعر الفراخ البيضاء : بين 29 و 32 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 34 و36 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة، بعد أن وصل سعر الكيلو 45 في وقت سابق أي انخفض 10 جنيهات للكيلو.

البيض

images (17)
images (17)

الدواجن البلدى :  بين 55- 57 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو «الفراخ الحمراء»:  بين 51-53 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 34- 36 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 75- 85 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

 

الدواجن الأمهات البيضاء : 20 جنيها في المزرعة و بين 22-25 جنيهًا للكيلو للمستهلك بعد 31 في الأيام السابقة.

وصل سعر الكتاكيت اليوم الخميس في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6.25_6.5  جنيه

كتكوت ساسو :6_6.25 جنيه

فوائد_تربية_الدواجن
فوائد_تربية_الدواجن

أسعار طبق البيض اليوم الخميس في السوق المحلية


وجاءت أسعار البيض  الأحمر اليوم 52 جنيها للطبق في المزرعة و 58 للمستهلك ، بعد أن وصل 80 جنيها في بعض المناطق أي فقد 18 جنيه ، ووصل سعر الأبيض  48 جنيها في المزرعة ، وبين  53 و 55 جنيها  للطبق للمستهلك ،  أما سعر البيض البلدي بين 60 و 63 جنيها.    

الدواجن

freesnippingtool.com_capture_20220324161828
freesnippingtool.com_capture_20220324161828

أسعار البط اليوم الخميس في السوق المحلية:

أسعار البط  البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 49 -53 جنيها للكيلو  في المزرعة.

اسعار البط الفرنساوي بين 26-28 جنيها للكيلو  في المزرعة.

أسعار طبق البيض اليوم الخميس في السوق المحلية وزارة الزراعة اسعار الدواجن اسعار الدواجن والبيض اسعار البيض اسعار الدواجن والبيض اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار فاق التوقعات.. زيادة أسعار العملة الخضراء أمام الجنيه والمؤشرات غير مطمئنة

هبة قطب تكشف منشط أفضل من الفياجرا لن يعرفه الرجال

بث مباشر الأن.. مباراة برشلونة ومانشستر سيتي (3-3) والقنوات الناقلة

بث مباشر الآن .. مباراة الأهلي وإنبي (2-0) في الدوري

بينهم مهاجم أفريقي قوي.. الأهلي يضم 9 صفقات نارية

امتى المريض ؟ | والد حسام حبيب يسخر من شيرين عبد الوهاب

الأرصاد تزف بشرى عن موعد انكسار الموجة الحارة .. فيديو

قرار جديد للخطيب بشأن سواريش مدرب الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي اتخذ قرارا برحيل سواريش.. وخليلوزيتش الأقرب لخلافته

خلال أيام.. بقعة شمسية تنمو سريعا وتوجه عواصف ضخمة نحو الأرض

الأبيض يفقد 18 جنيها من سعره.. الطبق بقى بـ55 جنيه

إجراء محادثات.. أول تعليق من أمريكا على اشتباكات إثيوبيا وتيجراي

شوبير يكشف تفاصيل حوار كلاتنبرج مع عاشور بشأن هدف الأهلي أمام فاركو..فيديو

وقفتك عن التعليق على الماتش.. مرتضى منصور يفتح النار على شوبير.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بيحبوا غير نفسهم.. هذه الأبراج الأكثر أنانية.. هل أنت منهم؟

بعد تصدرها التريند بسبب تشوه وجهها.. صور تكشف جمال مي عز الدين قبل وبعد

مش هتصدق بكام.. تعرف على قبعة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

آخرهن سلمى أبو ضيف.. مشاهير أثرن الجدل بالبوت في عز الحر| شاهد

فيديو

تفاصيل تدهور الحالة النفسية والصحية لقاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

تعرف على شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لـ المطلقات والأرامل.. فيديوجراف

رحلة النجاة إلى الوطن .. عام على عودة المصريين من جحيم كابول

حالة وفاة و12 مصابا .. حفل زفاف ينتهي بمأساة في أسوان ماذا حدث ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

كريمة أبو العينين

سياسة ولا!

إلهام أبو الفتح

ماذا نريد من الوزراء الجدد؟

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان " 8 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ