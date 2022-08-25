عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتوجه إلى برج العرب استعدادا لـ مباراة المصري في الدوري

صدى البلد

توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب، استعدادا لخوض مباراة المصري المقرر لها غدا الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء  كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد  - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع:  محمود علاء – عبدالله جمعة - محمد عبد الشافي – حازم إمام - محمد طارق - محمد حمدي - أحمد رفاعي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة - يوسف إبراهيم "أوباما" -إسلام جابر  - أيمن حفني - سيف جعفر

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للمباراة المقبلة أمام الفريق البورسعيدي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

حقيقة تولي حسام وإبراهيم حسن تدريب الأهلي.. فيديو

غضب أهلاوي.. القصة الكاملة لـ فيديو الخطيب بنادي الزمالك

نجم النصر السعودي يعلن انتقاله إلى الأهلي

الدولار بيجري|الأخضر قرب أعلى مستوى في 20 عامًا وهذا سعره أمام الجنيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي .. بالأرقام والنسب

دخلوه قسم الشرطة| هل قبض الأمن على محامي قاتل نيرة أشرف؟.. القصة الكاملة

سرّبوا نبأ إقالتي من الأهلي .. سواريش يخرج عن أعصابه في مؤتمر صحفي

ترشيحاتنا

مغربي وسنغالي .. صفقات جديدة في مقر الزمالك الآن

الزمالك يتوجه إلى برج العرب استعدادا لـ مباراة المصري في الدوري

75 ألف ريال .. رسوم مدرسية وتحديات تعليمية جديدة في السعودية

مصطفى بكري: الاقتصاد المصري رقم 35 بأفضل اقتصاديات العالم..فيديو

نجم فريق الشباب بالنادي الأهلي يوافق على الانتقال إلى أسوان .. تفاصيل

الزمالك يجدد رفضه لفكرة التفريط في فتوح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل المسقعة الخضراء

رضوى الشربيني تثير ضجة بهذه الإطلالة

أجملهم ياسمين صبري .. شاهد الفنانات بالحجاب والعباية في العمرة

مرض صادم.. لا تتناول الزبادي خالي الدسم لهذا السبب

فيديو

مش بتاخد مهدئات ولا حامل.. طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف سبب زيادة وزنها

تفاصيل مداخلة مرتضى منصور كاملة وهجومه على الخطيب وشوبير “فيديوجراف”

بيتك أولاً قبل مهنتك.. غضب ضد شيرين غالب بسبب نصيحتها لطالبات طب الأزهر

بناءً على معلومات مخابراتية.. ضبطيات كبرى لقوات حرس الحدود| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ