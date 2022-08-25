الزمالك يتوجه إلى برج العرب استعدادا لـ مباراة المصري في الدوري

توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب، استعدادا لخوض مباراة المصري المقرر لها غدا الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود علاء – عبدالله جمعة - محمد عبد الشافي – حازم إمام - محمد طارق - محمد حمدي - أحمد رفاعي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة - يوسف إبراهيم "أوباما" -إسلام جابر - أيمن حفني - سيف جعفر

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للمباراة المقبلة أمام الفريق البورسعيدي.