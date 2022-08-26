عرض ويجان لـ جاد .. إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع لاعبيه

أوضح شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمي لنادي إنبي، موقف محمود جاد، حارس مرمى الفريق، من الانضمام لصفوف فريق ويجان الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو الغيط في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " لن نترك لاعب يرحل عن الفريق إلا في حالة توافر بديل له، خاصة مع النتاذئج المتراجعة للفريق خلال الفترة الأخيرة، وهي ما لا ترضي طموحتنا التي تتمثل في إنهاء الدوري بمركز متقدم".

وتابع: " ويجان لم يقدم عرضا ماليا محددا لضم محمود جاد حارس مرمى الفريق، وهو السبب في عدم إتمام الصفقة حتى الآن".

وأكمل: "من المفترض أن نتحدث أولا في العرض المالي المقدم للاعب، ومن بعدها تفاصيل الإعارة وخيارات الشراء، وهذا ما لم يتوافر في عرض ويجان".

وأتم: "سمعت برغبة الزمالك في التعاقد مع الحارس، ولكن لم نحصل على عرض رسمي حتى الآن كما قلت، ولا ألتفت للسماسرة مع احترامي لهم".

وكشف أبو الغيط، مصير الثنائي جون إيبوكا ومصطفى شلبي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وحقيقة العروض المقدمة للاعبين.

وتابع: "الحديث عن مفاوضات بعض الأندية مع مهاجم الفريق جون إيبوكا والجناح مصطفى شلبي مجرد أحاديث صحفية، ولا توجد عروض رسمية وصلت للنادي حتى الآن".

وواصل: "النادي وصل له عرض رسمي من فريق الهلال السوداني لضم إيبوكا، ولكننا رفضنا بسبب ضعف المقابل المادي".

وأكمل: " إنبي يملك كنز متمثل في قطاع الناشئين بالنادي، ونهتم به رغم الغلاء الحادث في السوق، وكلنا نتعلم من تجربة نادي مصر المقاصة، وتحوله من نادي ينافس باستمرار على مراكز متقدمة بالدوري، ووصوله إلى الهبوط للدرجة الثانية حاليا".

وعن جورفان فييرا، مدرب الفريق، قال أبو الغيط: " فييرا يملك سيرة ذاتية قوية للغاية، ونقدم له كل الدعم رغم عدم الرضا على النتائج الحالية، وهناك لجنة كرة بالنادي هي المنوطة لتقييم مستوى فييرا بنهاية الموسم وتحديد مستقبله مع الفريق"