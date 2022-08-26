عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض ويجان لـ جاد .. إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع لاعبيه

محمود جاد
محمود جاد

أوضح شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمي لنادي إنبي، موقف محمود جاد، حارس مرمى الفريق، من الانضمام لصفوف فريق ويجان الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

 وقال أبو الغيط في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " لن نترك لاعب يرحل عن الفريق إلا في حالة توافر بديل له، خاصة مع النتاذئج المتراجعة للفريق خلال الفترة الأخيرة، وهي ما لا ترضي طموحتنا التي تتمثل في إنهاء الدوري بمركز متقدم". 

وتابع: " ويجان لم يقدم عرضا ماليا محددا لضم محمود جاد حارس مرمى الفريق، وهو السبب في عدم إتمام الصفقة حتى الآن". 

وأكمل: "من المفترض أن نتحدث أولا في العرض المالي المقدم للاعب، ومن بعدها تفاصيل الإعارة وخيارات الشراء، وهذا ما لم يتوافر في عرض ويجان". 

وأتم: "سمعت برغبة الزمالك في التعاقد مع الحارس، ولكن لم نحصل على عرض رسمي حتى الآن كما قلت، ولا ألتفت للسماسرة مع احترامي لهم".

 

وكشف أبو الغيط، مصير الثنائي جون إيبوكا ومصطفى شلبي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وحقيقة العروض المقدمة للاعبين.

وتابع: "الحديث عن مفاوضات بعض الأندية مع مهاجم الفريق جون إيبوكا والجناح مصطفى شلبي مجرد أحاديث صحفية، ولا توجد عروض رسمية وصلت للنادي حتى الآن".

وواصل: "النادي وصل له عرض رسمي من فريق الهلال السوداني لضم إيبوكا، ولكننا رفضنا بسبب ضعف المقابل المادي".

وأكمل: " إنبي يملك كنز متمثل في قطاع الناشئين بالنادي، ونهتم به رغم الغلاء الحادث في السوق، وكلنا نتعلم من تجربة نادي مصر المقاصة، وتحوله من نادي ينافس باستمرار على مراكز متقدمة بالدوري، ووصوله إلى الهبوط للدرجة الثانية حاليا".

وعن جورفان فييرا، مدرب الفريق، قال أبو الغيط: " فييرا يملك سيرة ذاتية قوية للغاية، ونقدم له كل الدعم رغم عدم الرضا على النتائج الحالية، وهناك لجنة كرة بالنادي هي المنوطة لتقييم مستوى فييرا بنهاية الموسم وتحديد مستقبله مع الفريق"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أسماء منهم قفشة.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة عن الراحلين من الأهلي

الدولار يتراجع بشكل غير متوقع.. كم وصل سعره أمام الجنيه في البنوك؟

مالِك يا مدام .. مايوه رانيا يوسف الجريء يضعها في موقف محرج

رحيل سواريش.. مدرب برشلونة يدخل حسابات الأهلي

سرّبوا نبأ إقالتي من الأهلي .. سواريش يخرج عن أعصابه في مؤتمر صحفي

ماذا حدث في الطعن على إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف|تفاصيل

150 ألف دولار شهريا .. خليلوزيتش يوافق على تدريب الأهلي وخلافة سواريش |تفاصيل

هبة قطب تكشف عن وجبات يجب الإبتعاد عنها قبل العلاقة الزوجية.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

هل غُسْل الجمعة فرض أم سنة؟..وحكم الاغتسال قبل الفجر

لا تشتروا أدوية من صفحات السوشيال ميديا| إحالة صاحب صيدلية بالإٍسكندرية للتحقيق

يسرق موبايلات المصلين.. كاميرا مراقبة ترصد لصاً داخل مسجد بشبرا الخيمة

رسميا .. الزمالك يتعاقد مع أحمد أيمن منصور

بها زنزانة وغرف مخفية.. أغرب قلعة معروضة للبيع لم تكشف أسرارها

تعرف على حقيقة انضمام أوباما للاتفاق السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة شلباية تكشف عن أخطاء نرتكبها عند تناول البيتزا

بعد إطلالتها المثيرة بالمايوة.. 10 صور لنادين نجيم قبل وبعد التجميل

وسط حشد جماهيري .. نوال الزغبي تشعل مهرجان القلعة وتوجه رسالة لمصر

آلاف الجنيهات.. سعر صادم لحقيبة هيفاء وهبي

فيديو

بعد تصريحات شيرين عبدالوهاب.. فنانون عانوا من الاكتئاب/ فيديو جراف

الأهلي لم يحترمنا.. وكيل أعمال سواريش ينتفض ضد أنباء إقالته “فيديوجراف”

مش بتاخد مهدئات ولا حامل.. طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف سبب زيادة وزنها

تفاصيل مداخلة مرتضى منصور كاملة وهجومه على الخطيب وشوبير “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ