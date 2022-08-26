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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسفر عن إصابة 6 أشخاص .. اندلاع حريق في محل تصنيع ستائر بشرم الشيخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اندلع حريق ضخم أمس الخميس في محل تصنيع ستائر بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص بعضهم بحروق والبعض الأخر مصاب باختناق.


تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد اندلاع حريق ضخم بمحل ستائر خلف جامع المصطفى بمنطقة أرض الجمعية بحي النور بمدينة شرم الشيخ، وجرى الدفع بسيارات الدفاع المدني لإخماد الحريق والسيطرة عليه، أسفر عن إصابة أشخاص، وهم:حسن صلاح محمد حسين، 18 عامًا، مصاب بحرق من الدرجة الأولى بالذراع الأيمن، وباسم مصطفي السعيد، 22 عامًا، مصاب باختناق، ومحمد محمد، 50 عامًا، مصاب بضيق تنفس، وإسماعيل محمد الصاوي، 53 عامًا، مصاب باختناق، ومدحت الجيوشي محمد، 26 عامًا، مصاب بحروق في الذراعين، و محمد نجاح السيد، 37 عامًا، مصاب بحروق من الدرجة الثانية.


وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتقلي الرعاية والعلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.

اصابة حريق محل ستائر ضخم شرم الشيخ

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