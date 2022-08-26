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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة بالإسماعيلية: تحويل 20 شكوى للقضاء وتسوية واحدة وديا

صدى البلد

أعلنت مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، عن استخراج 528 شهادة قياس مستوى المهارة، و 162  رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 24  شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وتحويل 20 شكوى منها للقضاء ، وتبقي 3 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

 

صرف 36 ألف جنيه رعاية إجتماعية وصحية لـ 18 عاملاً من المسجلين بالمديرية
 

وقال أحمد جابر مدير المديرية،  أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 36 ألف جنيه رعاية إجتماعية وصحية لـ 18 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، والذين بلغ عددهم 5985 عامل .

وأشار إلي أن المديرية  قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على   321   منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 5 محاضر للمنشآت المخالفة ، وعقد ندوة توعية بحضور 35 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 53 منشأة ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 31 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 56 آخرين ، طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضاف مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 64 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
 
 
 

شكوى عمالية القوي العاملة بالإسماعيلية القوى العاملة الاسماعيلية الصحة

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