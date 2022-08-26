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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى حوالي 5.81 مليون شخص

صدى البلد

أفادت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة، بأن البلاد استقبلت إجمالي 5 ملايين و809 آلاف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك في فبراير الماضي.


وذكرت الوكالة - وفقا لما نقله (راديو بولندا) في نشرته الإنجليزية - أن بولندا استقبلت أمس الخميس حوالي 25 ألف لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 28 ألفا و400 شخص للعودة لبلادهم.. مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 3.963 مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي.

 


وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

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