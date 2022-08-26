إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالغربية

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى ، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أزالت 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى بكل حزم لأية تعديات.



وأضاف المحافظ - فى تصريح اليوم الجمعة - أنه تم إزالة 22 حالة تعد بقري مركز ومدينه المحلة الكبرى وطنطا وكفر الزيات وقطور وزفتي.



وأكد رحمى ، بأن المحافظة مستمرة في استرداد حق الشعب وردع المخالفين ، موجها باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع أي تعديات عليها مع الإيقاف الفوري لكافة أشكال البناء المخالف.