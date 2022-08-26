باحث: محمية وادي دجلة نسخة مصغرة من الصحراء الشرقية.. فيديو

قال أحمد راشد ، باحث في محمية وادي دجلة إن ما يميزها هو تواجدها في إقليم كبير مثل إقليم القاهرة الكبرى ، فضلا عن عمرها الذي يرجع لـ٦٠ مليون سنة ، مشيرا إلى أن هذا المكان أعلن كمحمية طبيعة عام ١٩٩٩ .

وأضاف الباحث في محمية وادي دجلة ، خلال لقائه ببرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز "، أن المساحة الاجمالية للمحمية تبلغ حوالي ٢٧ كيلو مترا ، وهي عبارة عن وادي تمتد من الشرق للغرب ، ويتميز بأنه بوابه للصحراء الشرقية.

وأوضح ، أن محمية وادي دجلة هي نموذج مصغر للصحراء الشرقية، وتتميز بالتنوع البيولوجي ، مردفا أن المحمية سجلت ٧٥ نوعا من النباتات الحولية ، والتي تظهر كل سنة ، وبعضها يستخدم في العلاجات الطبية.