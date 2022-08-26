بورسعيد تسير بخطوات ثابتة نحو عودة الريادة للمدينة الباسلة سياحيا

شهد القطاع السياحي بمحافظة بورسعيد تطورا بالغا في الآونة الأخيرة، في إطار التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد ، كما تم إنشاء وتطوير عدد من القرى والفنادق السياحية على أعلى مستوى ، بالإضافة إلى الارتقاء بمختلف الخدمات السياحية ببورسعيد والاهتمام بالواجهة الحضارية والسياحية بمحافظة بورسعيد .

جاء ذلك انطلاقا من خطة وضع بورسعيد على خريطة سياحة الدولة بل السياحة العالمية ، وتماشيا مع التطورات العملاقة بالمحافظة في كافة المجالات.

تنمية غير مسبوقة لوضع بورسعيد على خريطة السياحة المصرية والعالمية

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظة حققت إنجازا سياحيا حقيقيا ، والذى بات واضحا من المشروعات السياحية العملاقة والكيانات الاستثمارية التى قامت فى غرب بورسعيد ، كما أنها تستهدف مضاعفة الطاقة الفندقية بما يسمح باستقبال السياحة الداخلية ، مشيرا إلى أن هناك ثلاث مشروعات سياحية تعتبر واجهة مشرفة لمحافظة بورسعيد من جهة الغرب ،وهما (بورتوسعيد، تاون داون ، تاور باى) .

تنمية غير مسبوقة لوضع بورسعيد على خريطة السياحة المصرية والعالمية

وأوضح" الغضبان "،أن استغلال غرب بورسعيد فى إقامة المشروعات السياحية الكبرى يساهم فى الترويج للمحافظة كما يمثل واجهة حضارية لمدخل بورسعيد الغربى أمام الزائرين ، والذى يتواكب مع التطورات الكبيرة فى العديد من القطاعات على أرض بورسعيد ،بما يجعلها بداية لتحقيق التنمية المستدامة فى البلاد .



شارع ديليسبس باي

يعتبر شارع ديليسبس باى أحدث المشروعات السياحية ويضم الشارع السياحي مسطحات خضراء، وأماكن للجلوس بشكل حضاري وجمالي للمواطنين، ومناطق ديكورية، ونافورة، و13 حاوية كل حاوية مقسمة إلى 3 أجزاء بإجمالي 39 جزءا، وذلك لاستخدامها كمشروعات في مجال المأكولات والمشروبات.

تنمية غير مسبوقة لوضع بورسعيد على خريطة السياحة المصرية والعالمية



منطقة ساحة مصر

تم تصميم منطقة ساحة مصر على أعلى مستوى باعتبار المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة بالمحافظة وتشمل أماكن لكبار السن ومسطحات الخضراء ولاند سكيب، وتنفيذ عمل فنى مميز يليق بتاريخ بورسعيد وحضارتها، فضلا عن توسطها تمثال أم الدنيا والذي اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة السابقة وأصبح واجهة سياحية وقبلة لزائري المحافظة.

تنمية غير مسبوقة لوضع بورسعيد على خريطة السياحة المصرية والعالمية

حديقة فريال

وتم تطوير حديقة فريال على أعلى مستوى لتجسيد التاريخ والحضارة والتطور والرقى ،وتأتى ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار ، والتى تعتبر من أفضل المبادرات الخدمية التى تم تنفيذها لخدمة أهالى المحافظة عامة و إظهار الشكل الجمالى والحضارى للمدينة ، وتضمنت أعمال التطوير بحديقة فريال وجود مسرح ومسجد على الطراز الأندلسى وأماكن جلوس خاصة لكبار السن و٣ منصات للاحتفالات وأعمدة ديكورية ، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق رواج ونشاط تجارى بشكل أكبر .

تطوير الشاطئ وفتح المطار

وقال محافظ بورسعيد إنه تطوير شاطئ بورسعيد بشكل حضارى يتناسب مع تاريخ بورسعيد ويحقق الرواج السياحى للمحافظة لافتا الي أنه تحقيقا لمطالب وتطلعات أبناء المحافظة، تم تشغيل مطار بورسعيد بالتعاون مع عدد من الشركات السياحية بداية من 17يوليو الماضي لتنشيط رحلات السياحة الداخلية .



ساحة "المشير طنطاوى"

وأكد محافظ بورسعيد، أن الساحة الجديدة بشارع المشير طنطاوى سوف تكون واحدة من أماكن الجذب بالمحافظة، حيث تضم أماكن جلوس وكشك موسيقي وعددا من النافورات بالإضافة إلي لاند سكيب علي أعلى مستوى، وباعتباره تقترب من الميناء البري الجديد والذي يعد أكبر المشروعات الخدمية التي أقامتها بورسعيد مؤخرا و تشهد إقبالا من المواطنين من مختلف المحافظات.

ملاحات بورفؤاد

أصحبت ملاحات بورفؤاد أحد أهم المعالم المميزة لمحافظة بورسعيد واكتسبت شهرة واسعة كونها تشبه جبال الثلج بالدول الأوروبية و يأتي إليها الآلاف من الزائرين لالتقاط الصور التذكارية .

تنمية غير مسبوقة لوضع بورسعيد على خريطة السياحة المصرية والعالمية

مشروع داون تاون

قال محافظ بورسعيد يكتسب المشروع أهمية كبيرة بعد أن كانت المنطقة واحدة من أكبر البؤر والمناطق العشوائية الأكثر خطورة (عزبة أبوعوف ) والآن تم تحويلها إلى مجتمعات سياحية وعمرانية وسكنية شبه متكاملة، والتى وفرت العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة ودعمت القطاع السياحى بما يتماشى مع خطوات المحافظة الثابتة نحو الارتقاء بالسياحة في بورسعيد والعمل على عودة ازدهارها بما يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة.

منتجع تاور باى السياحى

أكد محافظ بورسعيد أن المشروع يعد واحدا من أهم المشروعات السياحية بغرب بورسعيد ، و يقع على الكيلو 20 من الطريق الساحلي الدولي، وهو الطريق الذي يربط بين محافظة دمياط وبورسعيد.

بورتو سعيد أضخم مشروع ترفيهى سياحى

شدد محافظ بورسعيد على أن المشروع يمثل نقلة نوعية فى مفهوم السياحة ببورسعيد . وأصبح قبلة للزائرين من جميع البلدان لخدماته المتميزة

منتجع وفندق هلنان بورفؤاد " قرية المرجان سابقا "

أشار محافظ بورسعيد إلي أن المنتجع أحد الصروح السياحية المتميزة بالمدينة الباسلة لما يملكه من إمكانيات ضخمة ويتميز بموقعه الفريد فى أول نقطة بقارة آسيا وعلى المدخل الشمالى لقناة السويس .

تنمية غير مسبوقة لوضع بورسعيد على خريطة السياحة المصرية والعالمية

مشروعات حققت نقلة كبرى

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك عددا من المشروعات حققت نقلة نوعية كبرى فى مجال السياحة ومنها قرية بالما" Palma"التى تعد إضافة جديدة لمنظومة السياحة بشارع طرح البحر وذلك بعد أعمال التطوير الكبرى بالقرية بجانب تطوير الخدمات السياحية داخل مجموعة فنادق (جراند الباتروس ، الفيروز السياحية ، قرية النورس السياحية ، قرية جنة النورس السياحية)و افتتاح المركز الثقافى الترفيهى (دار الأوبرا)منارة بورسعيد السياحية والثقافية وشارع ٣_٧يجمع كافة الإمكانيات والوسائل الترفيهية .

تنمية غير مسبوقة لوضع بورسعيد على خريطة السياحة المصرية والعالمية



وشدد الغضبان علي مواصلة محافظة بورسعيد جهودها نحو عودة الريادة للمدينة الباسلة في المجال السياحي وذلك من خلال أعمال إنشاء وتطوير كبرى المشروعات السياحية المميزة لمدينة بورسعيد والتي تجعلها في مصاف المدن السياحية.