عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لحماية المجتمع من خطر الإدمان

مطالبة برلمانية بإجراء تحليل مخدرات لطلاب المدارس والجامعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، بشأن إجراء تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسى، وعلاج من يثبت تعاطيهم، وإعادة تأهيلهم لإدماجهم فى المجتمع مرة أخرى.


وقالت النائبة أمل سلامة إن الشباب هم قادة المستقبل، والقلب النابض فى الجمهورية الجديدة، وعلى الدولة الاستثمار فى هذا المستقبل، لحماية نحو 25 مليون طالب بالمدارس والجامعات من خطر التدخين وتعاطى وإدمان المخدرات، والحفاظ على محراب العلم والفكر، وقدسية الحرم الجامعى من تلك الظاهرة السيئة التى تهدد مستقبل أبناءنا الطلاب.


وأضافت أن تدخل الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، والمدارس والجامعات والأندية الرياضية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لمواجهة هذا الخطر الجسيم الذى يهدد المجتمع، وخصوصا أن نسبة التدخين وتعاطى المواد المخدرة بمختلف أنواعها تتزايد بين طلاب تلك الفئة العمرية، حيث أكد تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ارتفاع معدلات تدخين الشيشة والسجائر، والحشيش والبانجو الأكثر تناولا بين الطلاب ثم يأتى مخدر الفودو والاستروكس والهيروين.


وأوضحت أن تعاطى المخدرات كانت الدافع الرئيسى لارتكاب الجرائم البشعة التى هزت المجتمع فى الفترة الأخيرة، وزيادة معدلات الجريمة بمختلف أنواعها، ومن بينها التحرش والاغتصاب والسرقة والانتحار والقتل والمشاجرات الأسرية، لما للمخدرات من تأثير خطير على سلوك الأفراد ووعيهم وقدرتهم فى السيطرة على تصرفاتهم.


وأكدت أمل سلامة أن بداية العام الدراسى، فرصة جيدة لإصدار قرار يلزم المدارس والجامعات بإجراء تحليل مخدرات للطلاب، ومن يثبت تعاطيهم أو إدمانهم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاجهم وليس عقابهم بالفصل أو المنع من الحضور للمدارس والجامعات، مع تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس والجامعات بتأهيل الطلاب نفسيا لعدم العودة للتعاطى مرة أخرى ، مع حذف المشاهد الفنية فى المسلسلات الدرامية التى تشجع على العنف والمخدرات وغيرها من الجرائم المجتمعية، وتكثيف حملات التوعية فى وسائل الإعلام ودور العبادة  لمكافحة تلك الظاهرة وحماية الأسرة والمجتمع وعدم وقوع أبناءنا فى براثن تعاطى المخدرات.

التربية والتعليم وزير التربية والتعليم مجلس النواب النائبة أمل سلامة رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيكابالا عن الاعتزال: هذا قراري ولن أتراجع فيه.. التفاصيل الكاملة

أخبار الرياضة..عبد الحفيظ يدين سواريش .. خليلوزيتش يوافق على تدريب الأهلي .. صفقة جديدة في صفوف الزمالك

الدولار يرتفع ويقترب من الـ20.. مفاجأة بشأن سعر الأخضر

أنهى حياة زوجته وحملها على كتفه بالشارع.. اعرف حقيقية الفيديو المثير

رماها في النيل حية.. حكاية أب انتقم لشرفه من ابنته القاصر بعد يأسه من تأديبها

لن تصدق.. مفاجأة بشأن سعر الذهب اليوم الجمعة 26-8-2022

حبس فنان شهير بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية .. ونقابة الممثلين: مش تبعنا

مستعد وجاهز.. إكرامي يفاجئ الجميع عن عودة رمضان صبحي للأهلي| ماذا قال؟

ترشيحاتنا

لمّا تموت .. آيتن عامر ترد على معجب بعد سؤال ضايقها |شاهد

سيدة الضباب.. أبها عروس المملكة العربية السعودية

شرطة البيئة تحبط ترويج 280 طن خامات ومنتجات مجهولة المصدر |شاهد

أوكرانيا.. إعادة ربط محطة زابوريجيا النووية بشبكة الكهرباء

تن هاج يكشف موقف كاسيميرو من المشاركة مع مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون

أعلى سعر لشراء اليورو فى البنوك اليوم الجمعة 26-8-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشعر بالظلم.. حسان العربي يلوم هنيدي وهاني رمزي ومصطفى شعبان

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل رول الباذنجان

بعد تصدرها التريند بسبب الزواج| إطلالات مي عز الدين المثيرة للجدل.. شاهد

للمحجبات فقط| أمينة شلباية تحذر الفتيات من شراء هذا الفستان: خلي بالك

فيديو

يشعر بالظلم.. حسان العربي يلوم هنيدي وهاني رمزي ومصطفى شعبان

سر ليلة عاشوراء .. شيرين ترفع شعار جديد وتستعد لفيلم كوميدي

محادثة زوجة عبدالله رشدي وجيهان العراقية تكشف المستور.. فيديو جراف

بعد تصريحات شيرين عبدالوهاب.. فنانون عانوا من الاكتئاب/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ