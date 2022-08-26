لمواصلة الانتصارات .. منتخب مصر للناشئين يلتقى لبنان غدا في كأس العرب

مباريات السبت

يلتقى غدا السبت منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة يواجه نظيره منتخب لبنان فى ثاني مبارياته ببطولة كأس العرب المقامة حاليا فى الجزائر.



وحقق منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة فوزا على نظيره منتخب السعودية بثلاثية نظيفة فى افتتاحية لقاءاته فى بطولة كأس العرب.

وعقد الكابتن محمد وهبة المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، جلسة مع اللاعبين اليوم بمقر فندق الإقامة للحديث عن مباراته أمام السعودية في الجولة الأولى لمنافسات الدور الأول ببطولة كأس العرب المقامة حاليا في الجزائر، التي انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

الاستعداد لمواجهة لبنان

قال محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين للاعبين إنه لابد من إغلاق ملف مباراة السعودية، ولكن في نفس الوقت هناك بعض الملاحظات على الأداء يجب الوقوف عليها ومعالجتها منعا لتكرارها في المباراة المقبلة أمام لبنان غدا السبت.

أضاف محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين أن هناك بعض الأخطاء المتكررة من بعض اللاعبين، وهو ما يسعى مع جهازه المعاون للقضاء عليها لتحقيق أقصى استفادة من المشاركة في بطولة كأس العرب التي تعتبر تجربة قوية استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الجزائر أيضا خلال شهر نوفمبر المقبل.

شدد محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين أنه يجب على جميع اللاعبين التركيز الشديد في الفترة الحالية واستغلال هذه المباريات للوصول لأفضل مستوى قبل التصفيات الأفريقية، محذرا من التهاون في أي مباراة أو الاطمئنان لحجز مكان في تشكيل المنتخب.

وتلى اجتماع محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مع اللاعبين، جلسة مع أعضاء الجهاز الفني والإداري لمناقشة ترتيبات المباراة المقبلة وحالة اللاعبين ونقاط القوة والضعف في منتخب لبنان.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين، منتخب مصر للناشئين في المجموعة الرابعة التي تضم معه المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان.



وأكد مؤمن عبدالغفار مدرب منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما أنهم جاهزون لخوض بطولة كأس العرب التي ستقام بمدينة وهران الجزائرية المقامة حاليا وتستمر حتي الثامن من سبتمبر المقبل.

وقال مؤمن عبدالغفار في مؤتمر صحفي:"شرف لنا الالتقاء بالمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب".

وأضاف :"نحن جاهزون بعد التتويج مؤخرا بلقب بطولة شمال أفريقيا التي حققنا منها استفادة كبيرة".

وتابع :"البطولة العربية تضم مدارس مختلفة من أفريقيا وآسيا، وهدفنا الأكبر هو المشاركة في كأس العالم المقبلة في بيرو".