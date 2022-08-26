احذر .. الأسنان مدخل لـ السرطان ومرض القلب | اِعرف الحكاية

كثيرة الأمراض التي تصيب الأسنان وقد تصيبك بأمراض فتاكة قد يصعب معالجتها إذا تطورت الأمور وخرجت عن نطاق السيطرة.

في هذا السياق قال الدكتور محمد خالد رسلان، أخصائي الأسنان، إن أمراض الأسنان قد تؤثر على صحة بقية أعضاء الجسد.

وأضاف أن تسوس الأسنان يسبب صداعًا شديدًا قد لا يتحمله المريض، مشيرا إلى أن فجوات الأسنان قد تؤدي إلى مشاكل خطيرة في القلب بعد تسلل البكتيريا والالتهابات إلى المريض.

وحذر أخصائي الأسنان، من أن مشاكل الأسنان قد تسبب مشاكل بالجهاز الهضمي وقد يصل الأمر إلى الإصابة بسرطان البنكرياس.

واختتم حديثه قائلا: "يجب العناية بالأسنان جيدًا فتسوس الأسنان سببه تحلل السكر الموجود في الأطعمة، ما يؤدي لتآكل الطبقة الخارجية للأسنان، كما أن التهاب الفك قد يصيبك بمشاكل بالجهاز التناسلي".