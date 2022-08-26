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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 21 سفينة حاويات في موانئ بورسعيد اليوم

موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول اليوم، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.


وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان اليوم - أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة. 


وأشار البيان إلى أنه يتم دائما التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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