عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لـ منع تهديدات خطيرة .. روسيا تعيد تنظيم دخول وخروج الأجانب

بوتين وميدفيديف
بوتين وميدفيديف

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن الحكومة الروسية تعمل على إعداد مشروع قانون ينظم دخول وخروج الأجانب وإقامتهم داخل الأراضي الروسية.


وقال ميدفيديف، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي بشأن سياسة الهجرة، إن بعض القضايا في هذا المجال لها طبيعة منهجية خاصة بها، الأمر الذي يجعلها تحتاج إلى آلية متكاملة لمعالجتها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف: "لذلك يجري إعداد مشروع قانون شامل جديد ينظم شروط دخول وخروج الأجانب وإقامتهم في بلادنا"، مٌشيرًا إلى أن المشروع سيمنع التهديدات الخطيرة التي قد تنجم عن الأوضاع الراهنة في البلاد.

كما أوضح إلى أن "التحكم في القواعد المتعلقة بدخول وإقامة المهاجرين داخل أراضي روسيا جزء لا يتجزأ من النظام الأمني على أرض دولتنا، نحن نعمل في بيئة مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبل بضع سنوات، وهذا يجب أن يُؤخذ في الاعتبار".

 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيكابالا عن الاعتزال: هذا قراري ولن أتراجع فيه.. التفاصيل الكاملة

مفاجأة سارة.. الدولار يتراجع بقوة.. وهذا سعره أمام الجنيه في البنوك

أخبار الرياضة..عبد الحفيظ يدين سواريش .. خليلوزيتش يوافق على تدريب الأهلي .. صفقة جديدة في صفوف الزمالك

الدولار يرتفع ويقترب من الـ20.. مفاجأة بشأن سعر الأخضر

تطور مفاجئ.. فرمان فرنسي بتأجيل انتقال مشاريبوف إلى الأهلي

لن تصدق.. مفاجأة بشأن سعر الذهب اليوم الجمعة 26-8-2022

أنهى حياة زوجته وحملها على كتفه بالشارع.. اعرف حقيقية الفيديو المثير

رماها في النيل حية.. حكاية أب انتقم لشرفه من ابنته القاصر بعد يأسه من تأديبها

ترشيحاتنا

تصريحات تخالف الواقع.. يورجن كلوب على خطى سواريس مدرب الأهلي

ميرفت أمين ساخرة من شائعة وفاتها: أنا المرحومة

من هو إيزاك الصفقة الأغلى في تاريخ نيوكاسل؟

بحد أدنى 200 ألف جنيه.. شروط الحصول على جائزة الدولة للمبدع الصغير

مصطفى بكري: اللى مصبر المواطنين استجابة القيادة السياسية لمطالبهم

ماركة عالمية.. تفاصيل فستان نوال الزغبي في حفل القلعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية.. تفاصيل فستان نوال الزغبي في حفل القلعة

بكاش مايوه جرئ.. سارة سلامة تثير ضجة على البحر

بفستان على الموضة.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ميرهان حسين الأجرأ.. كاش مايوه الفنانات يثير الجدل في صيف 2022

فيديو

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

4 ملايين جنيه .. تفاصيل رشوة جامعة دمنهور وتورط عميد كلية وآخرين

يشعر بالظلم.. حسان العربي يلوم هنيدي وهاني رمزي ومصطفى شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ