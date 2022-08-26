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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القرش: 80 ألف طن إجمالي صادراتنا الزراعية إلى ليبيا العام الماضي

صدى البلد

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة بذلj جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة في قطاع الزراعة، مما أسهم في زيادة حجم الصادرات إلى 350 منتجا زراعيا تصل لأكثر من 150 دولة على مستوى العالم ونصدر لدول لديها إجراءات صارمة في عمليات فحص الشحنات من بينها دول الاتحاد الأوروبي والخليج العربي.

وأضاف الدكتور محمد القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نصدر أيضا إلى اليابان والأمريكتين، مما يؤكد سلامة المنتجات الزراعية المصرية، نافيا خروج أي شحنات زراعية إلى ليبيا خلال الفترة الماضية.

تابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، نطبق منظومة التكويد لمراقبة جودة المنتجات، وتتبع المنتج من أول كونه بذرة في الأرض إلى أن يصل إلى الأرض، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري مع ليبيا يشهدا نموا وهناك تعاون مستر بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم الصادرات ارتفع من 60 ألف طن إلى 80 ألف طن العام الماضي وحتى الآن تم تصدير 63 ألف طن وهناك ثقة كبيرة في المنتج الزراعي المصري. 
 

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