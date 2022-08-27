التحالف الوطني: أولوياتنا تركز على دعم الأسر الأكثر احتياجا وتحسين أوضاعهم

قال مصطفى زمزم عضو مجلس التحالف الوطنى للعمل الأهلى ، إن الأزمات العالمية ألقت بظلالها وتأثرت بها كافة دول العالم وكان تدخل الحكومة المصرية سريعا بالتعاون مع جهود العمل الوطنى لتدشين قاعدة بيانات موحدة لاستفادة كافة الأسر من كافة أشكال الدعم الاجتماعى .



وأكد " زمزم " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، أن مؤسسات العمل الأهلى تعاونت مع وزارة التضامن وكافة مؤسسات المجتمع المدنى لتنقية وتدشين قواعد البيانات والتركيز على الأسر الأكثر احتياجا ، الأرامل ، المطلقات ، الأسر الغير قادرة .



وتابع أن القطاع الخاص والمصرفى ، رجال الأعمال ، القطاع الخاص لهما دور كبير فى دعم الأسر الاكثر احتياجا ويظهر دورهما بشدة خلال الأزمات ويطرحون حزم اقتصادية كبرى سريعة للتمكين الاقتصادى للأسر واستدامة مصادر مالية لهم تعينهم على قوت يومهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية .

