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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد خطاب الفيدرالي..أسعار الدولار اليوم 27-8-2022

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم السبت

ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 27 أغسطس 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.


سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 19.18جنيه للشراء و 19.21جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصر إيران للتنمية 19.18جنيه للشراء و 19.21جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المصري لتنميه الصادرات  19.17جنيه للشراء و 19.22جنيه للبيع.


أسعار الدولار الأمريكي

 

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي ،المصرف المتحد)  19.16جنيه للشراء و 19.22جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنوك 

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (قطر الوطني QNB ،كريدى اجريكول)نحو  19.15جنيه للشراء و 19.22جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.14جنيه للشراء و 19.20جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت فى بنك  فيصل الإسلامي نحو 19.14جنيه للشراء و 19.22جنيه للبيع.

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سعر الدولار رايح على فين.. الأخضر يستعرض عضلاته والجنيه يقاوم بشدة| تقرير

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مفاجأة سارة.. الدولار يتراجع بقوة.. وهذا سعره أمام الجنيه في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي 19.13جنيه للشراء و 19.24جنيه للبيع .


أسعار الدولار اليوم في البنوك


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية  ،الكويت الوطني ) نحو 19.12جنيه للشراء و 19.22جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت فى بنك  البركة نحو 19.10جنيه للشراء و 19.20جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك  مصر إيران للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.18جنيه للشراء.

أسعار الدولار 

 

قرارات البنك المركزي

وأعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا  الاخير  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

وقال البنك المركزى إن قرار  تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية بدون أي تغيير يتوافق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.


وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.


 

أسعار الدولار اليوم السبت 

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

الفيدرالي الأمريكي 

وأكد جاكسون هول  رئيس الفيدرالي الأمريكي فى خطابة أمس الجمعة على  استمرار سياسته العنيفة ورفع سعر الفائدة لسيطرة على التضخم، ولن يغير من سياسته.

بدأ الفيدرالي دورة تشديد منذ مارس الماضي، ليرفع الفائدة بـ 225 نقطة منذ ذلك الوقت وحتى اليوم. ويرى السوق أن يتراوح نطاق الفائدة بين 3.50-3.75%.

وسجل الاقتصاد الأمريكي وفق بيانات أمس، ثالث ناتج إجمالي محلي سلبي، ليتأكد الركود التقني للاقتصاد.

ويستمر الفيدرالي بسياسة رفع الفائدة، مع توقعات رفع 50 أو 75 نقطة الشهر المقبل. ولكن الفيدرالي ينتظر صدور تقرير تضخم آخر قبل اتخاذ القرار النهائي.

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