بحبل السرة.. شاهد استخراج رضيع حي من تحت التراب بباكستان

وثق مقطع فيديو صادم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة استخراج رضيع حي بالمشيمة والحبل السُري من تحت التراب في باكستان.

وقعت الحادث المعجزة في مدينة سوات بـ باكستان حيث عثر السكان على رضيع حي تحت التراب بعدما جرفته السيول الشديدة.

كانت السيول التي ضربت باكستان مؤخرًا قد تسببت في دفن الرضيع حي تحت التراب.

معجزة تنقذ الرضيع

وبعد أن جفت مياه السيول عثر السكان على الرضيع يتحرك ويبدو أنه على قيد الحياة.

ووفقًا لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد تم استخراج الرضيع من تحت التراب حيث أعرب شهود العيان عن فرحتهم بنجاته حيًا.