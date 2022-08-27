حالة الطقس اليوم السبت.. القاهرة تسجل 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم السبت 27/8/2022 حارا رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا.

طقس اليوم السبت

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم السبت 27/8/2022 ، يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

طقس اليوم .. بيان بدرجات الحرارة السبت:

القاهرة العظمى 34 والصغري 25

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24

مطروح العظمى 29 والصغرى23

بور سعيد العظمى 31 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 25

السويس العظمى 35 والصغرى 24

العريش العظمى 32 والصغرى 24

طابا العظمى 38 والصغرى 26

شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29

الغردقة العظمى 38 والصغرى 28

الأقصر العظمى 40 والصغرى 27

أسوان العظمى 42 والصغرى 28

الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى 26

شلاتين العظمى 40 والصغرى 28

حلايب العظمى 36 والصغرى 27

طقس اليوم السبت

وكان الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، قد أكد أنه من المنتظر أن تنخفض موجة الرطوبة المرتفعة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية على أن تبدأ عملية الانخفاض بشكل تدريجي بداية من شهر سبتمبر المقبل.

طقس اليوم

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية في نشرة الأخبار على قناة dmc ان درجات الحرارة بدأت في الانخفاض اعتبارا من الجمعة الا ان ارتفاع الرطوبة يقلل من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة .

وأوضح "شاهين" ان الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من المتوقع ان يشهد وحود سحب ومنخفضات جوية تبدأ بدورها في الخد من ارتفاع الرطوبة على معظم محافظات الجمهورية .

طقس اليوم

ومن المقرر أن يشهد طقس اليوم السبت 27/8/2022 حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا.

طقس اليوم السبت

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية،أن طقس اليوم السبت، يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.