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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: العقوبات الغربية تعيق تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة

صدى البلد

ذكرت الخارجية الروسية أن العقوبات الغربية تعيق تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، رغم اتفاق الحبوب الذي فتحت روسيا بموجبه ممرات بحرية أمام تصدير الحبوب الأوكرانية.

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وأشارت الخارجية الروسية- حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الجمعة/- إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.


وأكدت أنه "بغض النظر عن التصريحات الصادرة عن واشنطن وبروكسل بأن العقوبات ضد روسيا لا تشمل المواد الغذائية والأسمدة، إلا أنه حتى الآن لا تزال هناك عقبات قائمة بسبب الحجب المصرفي وقيود التأمين ونقل البضائع".


وقالت إن حصة روسيا في أسواق الغذاء العالمية تفوق بشكل كبير حصة أوكرانيا، ففي عام 2021 بلغت صادرات الحبوب الروسية 43 مليون طن، ومن المنتظر هذا العام زيادة هذا الرقم إلى 50 مليون طن. 


وأضافت أنه لا يخفى على أحد أن ضمان الحصاد في الدول المستوردة للأسمدة الروسية يتطلب وصول هذه الأسمدة دون عوائق، حيث تصدر روسيا 25% من احتياجات العالم من السماد، بواقع 27 مليون طن.

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