نشرة المرأة| حظك اليوم.. وطريقة عمل سلطة الجبن بالطماطم.. وأجرأ صور لنسرين طافش بعد تصدرها تريند جوجل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل سلطة جبن بالطماطم بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ومشبع لعشاق الجبن.



المقادير لعمل سلطة جبن بالطماطم



مقادير الصلصة:

2م ك خل أبيض

م ك عصير ليمون

ربع كوب زيت زيتون

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد إنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة سنة جيدة جدا تمارس هوايتك بإصدار الأوامر وإعلان الاستقلالية والتحرر من كل قيد، فتحدث تغييرات جذرية في إدارة أعمالك ويومياتك، وقد تضع مخططاً مختلفا جدا عما عرفته في السابق.

وأضافت: “تتمتع بتأثيرات استثنائية، ما يجعلك تحقق انتصاراً باهراً في مجال ما أو ربحا فجائيا في مجال آخر، وتكون تحركك، لا مثيل لها وحيوية قل نظيرها، ويدق جرس العيد في سمائك وتتلقى المفاجآت فتسعد بالآتي ويبتسم الحظ لك”.

تصدرت الفنانة نسرين طافش محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن أعادت الصور المحذوفة من حسابها على Instagram بعد أيام من إخفائها لأسباب لم تكشفها.

أكدت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية، أن سر العلاقة الناجحة هي الحب والاحترام بين الزوجين وتلبية رغبات كل منهما.