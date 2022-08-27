عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| حظك اليوم.. وطريقة عمل سلطة الجبن بالطماطم.. وأجرأ صور لنسرين طافش بعد تصدرها تريند جوجل

نسرين طافش
نسرين طافش

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

طريقة عمل سلطة جبن بالطماطم

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل سلطة جبن بالطماطم بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ومشبع لعشاق الجبن.


المقادير لعمل سلطة جبن بالطماطم


مقادير الصلصة:
2م ك خل أبيض 
م ك عصير ليمون 
ربع كوب زيت زيتون

برج العذراء 27 أغسطس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما النصيحة؟

 

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد إنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة سنة جيدة جدا تمارس هوايتك بإصدار الأوامر وإعلان الاستقلالية والتحرر من كل قيد، فتحدث تغييرات جذرية في إدارة أعمالك ويومياتك، وقد تضع مخططاً مختلفا جدا عما عرفته في السابق. 

وأضافت: “تتمتع بتأثيرات استثنائية، ما يجعلك تحقق انتصاراً باهراً في مجال ما أو ربحا فجائيا في مجال آخر، وتكون تحركك، لا مثيل لها وحيوية قل نظيرها، ويدق جرس العيد في سمائك وتتلقى المفاجآت فتسعد بالآتي ويبتسم الحظ لك”.

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش وعودة الصور المحذوفة

 

تصدرت الفنانة نسرين طافش محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن أعادت  الصور المحذوفة من حسابها على Instagram بعد أيام من إخفائها لأسباب لم تكشفها.

 

هبة قطب: "الشطة" أفضل من المنشطات في العلاقة الزوجية
 

أكدت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية، أن سر العلاقة الناجحة هي الحب والاحترام بين الزوجين وتلبية رغبات كل منهما.

المرأة والصحة نشرة المرأة الأخبار المهمة موقع صدى البلد صدى البلد ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركت 3 أطفال.. وفاة زينة المرعبي برفقة جورج الراسي في الحادث المروع

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

الأصفر يتوهج من جديد.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 27-8-2022

أمير مرتضى يكشف مفاجأة صادمة للجمهور بشأن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

رضا عبدالعال يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي بحادث مروع

خبر سئ بخصوص سعر الدولار الفترة المقبلة.. تفاصيل

بالأسماء.. 4 نجوم خارج الزمالك.. والإدارة في أزمة بسبب تقرير فيريرا

موضوعات متعلقة

أمين عام الناتو يحذر كندا بشأن خطط روسيا والصين في القطب الشمالي

تدخل الأهل أهم أسباب الطلاق.. شوقي علام: الزواج من سنن الحياة ويحتاج صبرا شديدا

أستاذ صحة نفسية: الأم العامل الأساسي في استقلالية أطفالها

5 فوائد فعالة لنقع بذور الحلبة على معدة فارغة

ترشيحاتنا

القطاع الخاص وإيرسفنكس.. وزير الطيران ينعش الملفات العاجلة في اجتماعاته الأولى

موجود بكل بيت وبـ جنيه.. مكون يخلصك من إصفرار الأسنان في دقيقة

سامح عاشور الطعن على حكم استبعاده من انتخابات المحامين

وفاة ابنة سعيدو سيمبوري لاعب الاتحاد السكندري

تحذير وهدية لأصحاب البطاقات التموينية|آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف.. وهذه مفاجأة سبتمبر

احذر الجمبري الكداب.. صراصير وعقارب البحر في الإسكندرية فيها سم قاتل (القصة الكاملة)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قشر فاكهة شهيرة يقي من السرطان ويخفض الكوليسترول.. تعرف عليها

تصدرت التريند.. شاهد صور سارة الطباخ مع حسام حبيب

بدون مكياج.. يسرا تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد

الأكثر ازدحاماً و الأغلى مبيعاً.. منظم حفل تامر حسني بالسعودية: نجاح باكتساح

فيديو

تثبيت سعر الفائدة .. أهم قرارات القطاع الاقتصادي لاستكمال مسيرة التنمية | فيديو جراف

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ