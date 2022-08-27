نشرة المرأة| حظك اليوم.. وطريقة عمل سلطة الجبن بالطماطم.. وأجرأ صور لنسرين طافش بعد تصدرها تريند جوجل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:
طريقة عمل سلطة جبن بالطماطم
تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل سلطة جبن بالطماطم بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ومشبع لعشاق الجبن.
المقادير لعمل سلطة جبن بالطماطم
مقادير الصلصة:
2م ك خل أبيض
م ك عصير ليمون
ربع كوب زيت زيتون
برج العذراء 27 أغسطس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما النصيحة؟
قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد إنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة سنة جيدة جدا تمارس هوايتك بإصدار الأوامر وإعلان الاستقلالية والتحرر من كل قيد، فتحدث تغييرات جذرية في إدارة أعمالك ويومياتك، وقد تضع مخططاً مختلفا جدا عما عرفته في السابق.
وأضافت: “تتمتع بتأثيرات استثنائية، ما يجعلك تحقق انتصاراً باهراً في مجال ما أو ربحا فجائيا في مجال آخر، وتكون تحركك، لا مثيل لها وحيوية قل نظيرها، ويدق جرس العيد في سمائك وتتلقى المفاجآت فتسعد بالآتي ويبتسم الحظ لك”.
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش وعودة الصور المحذوفة
تصدرت الفنانة نسرين طافش محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن أعادت الصور المحذوفة من حسابها على Instagram بعد أيام من إخفائها لأسباب لم تكشفها.
هبة قطب: "الشطة" أفضل من المنشطات في العلاقة الزوجية
أكدت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية، أن سر العلاقة الناجحة هي الحب والاحترام بين الزوجين وتلبية رغبات كل منهما.