بعد نجاح حفله الأخير.. أمير كرارة يوجه رسالة لهيثم شاكر

وجه الفنان أمير كرارة رسالة إلى الفنان هيثم شاكر، وذلك عبر خاصية الستوري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشر كرارة صورة لهيثم شاكر من حفله الأخير وعلق قائلا: "أجمد واحد".

يذكر أن أمير كرارة شارك فى بطولة مسلسل “العائدون”، وانضم له عدد كبير من الفنانين، من ضمنهم هانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.

وتدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.