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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يمكن رؤيته بالعين المجردة.. تعرف على وقت مشاهدة كوكب عطارد اليوم

صدى البلد

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن عطارد يعد أول كوكب في المجموعة الشمسية وهو قريب من الشمس، ونتيجة هذا يصعب علينا رصده، على عكس الكواكب البعيدة عن الشمس.

وأضاف "جاد القاضي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن رصد كوكب عطارد بالعين المجردة صعب وذلك لطبيعته الغازية وقربه من الشمس وصغر مداره مقارنة بالكواكب الأخرى، متابعا: اليوم يمكننا أن نرى عطارد بالعين المجردة وتصويره بالكاميرات.

واسترسل: اليوم يمكننا أن نرى كوكب عطارد بداية من غروب الشمس وحتى الساعة السابعة، منوها بأن الصيف أفضل فصل يمكن من خلاله مراقبة الظواهر الفلكية، نتيجة صفاء السماء وعدم تكون السحب.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يمكن للجميع التواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية للاستفسار عن الأمور الخاصة بالفلك.

عطارد المجموعة الشمسية كوكب عطارد المعهد القومي للبحوث الفلكية اخبار التوك شو

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