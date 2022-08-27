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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بمشاركة البابا تواضروس..

أشرف صبحي يُنيب معاونه لحضور حفل ملتقي لوجوس الثالث للشباب بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

صدى البلد

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، لحضور الحفل المصاحب لملتقي لوجوس الثالث للشباب والمقام تحت شعار "العودة للجذور"، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية والدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من السادة سفراء الدول الاجنبية.


وحرص قداسة البابا تواضروس الثاني، على اصطحاب المشاركين بملتقي لوجوس الثالث في جولة داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقدم لهم شرحاً عن التطوير الذى تم مؤخرًا فيها، بالتزامن مع الاحتفال بمرور خمسين سنة على إنشائها، كما زار شباب ملتقى "العودة إلى الجذور" مزار الشهيد مارمرقس الرسول كاروز ديارنا المصرية.

وخلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان "جلسة محبة" حسب تعبير قداسة البابا تواضروس "بابا المحبة" فى كلمته التى عبر فيها عن شكره العميق لكافة أجهزة الدولة المصرية على اهتمامها بهذا الحدث،  كما أضاف قداسته أن هؤلاء الشباب هم سفراء غير رسميين فى بلادهم، وهم بمثابة القوى الناعمة التي تنقل الصورة الحقيقية عن مصر ، وذلك بعدما زاروها وعرفوها، وتمتعوا بتاريخهم العظيم ولمسوا الإنجازات الكبيرة التي تحدث الآن على أرضها، وهم بذلك يصبحون شركاء فى صناعة مستقبل وطنهم الغالي، ومن خلال مقابلاتهم مع السادة المسئولين ونماذج النجاح التي تعرفوا عليها عن قرب.

وأعرب الشباب المشارك عن مدى سعادتهم بوجودهم فى مصر، وإنبهارهم وإستمتاعهم بكل الزيارات، والمقابلات مع العديد من الشخصيات التى كانت مصدر إلهام بالنسبة لهم، وقدموا الشكر لقداسة البابا على هذا الملتقى وعلى اهتمام قداسته بهم، ومنحهم مساحة كبيرة من وقت قداسته، للتحاور معهم والتواجد في وسطهم خلال هذا الملتقى.

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