تفاصيل تدخل الشباب والرياضة في دعم وعلاج اللاعب كمال رضا قبل وفاته بالسرطان

علم "صدى البلد" من مصادر خاصة بوزارة الشباب والرياضة ، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فور علمه بحالة اللاعب كمال رضا شوقى لاعب نادى نجوم المستقبل ، قد وجه المسئولين باتخاذ اللازم نحو دعم وعلاج اللاعب الراحل، والذى وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وكشفت المصادر أنه قد تم بالفعل صرف إعانة مالية للاعب من خلال وزارة الشباب والرياضة، للمساهمة فى تكاليف العلاج فى خطوة أعقبها قيام مسئولى الوزارة باتخاذ الإجراءات الواجبة المتعلقة بدعم اللاعب من خلال تحمل جلسات العلاج الإشعاعي وعلاجه بالمركز الطبى العالمى.

وتوفي اللاعب كمال رضا شوقي، لاعب نادي النجوم، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان ، وتم تشييع جنازته في حضور عدد كبير من الأهالي وأبناء قرية العلاقة التابعة لمركز ومدينة ههيا بالشرقية.

صراع رضا كمال مع المرض

وقال محمد رضا والد كمال محمد رضا لاعب فريق النجوم، إن ما رأه نجله صاحب الـ19 عامًا من صدمات لا يتحملها جبل، إلا أنه راضٍ بقضاء الله وقدره من مرض سرطان الرئة الذي أصيب به.

وأضاف والد اللاعب، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن نجله أجرى عمليتين جراحيتين خلال 90 يومًا، وهو أمر صعب للغاية.

وتابع حديثه، أنه على الرغم من رضاه بقضاء الله وقدره، إلا أنه حزين للغاية من التجاهل الذي عاشه اللاعب الذي كان ينتظره مستقبل باهر، مضيفًا «ناديه تجاهله عندما اشتكى من الإصابة وبعدها عرض عليه 800 جنيه لعمل أشعة مقطعية».

وواصل حديثه، أن ناديه اتهم ابنه بادعاء المرض وطالبه برد مبلغ الـ800 جنيه، موضحًا أن نجله أجرى فحوصات أثبتت وجود ورم أعلى الصدر، وأهل بلده تبرعوا بنية الصدقة، لإجراء ابنه العملية الجراحية التي كانت مُكلفة للغاية، بينما نادي النجوم استمر في تجاهله للاعب.

واستطرد والد اللاعب «كمال ابني لم يحصل على جنيه واحد من النادي الذي يلعب له منذ 9 سنوات، وأنا لم أستفيد من أي مؤسسة رياضية في مصر سوى بالكلام فقط، رغم أن نادي الزمالك أبدى اهتمامه بالأزمة ودعمني معنويًا ووعدني بتحمل تكاليف علاج نجلي، لكن لم يحدث أي تواصل نهائيًا من وقتها».