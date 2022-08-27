برلماني: مؤتمر cop27 تكريس لدور مصر الرائد بالقارة الأفريقية وتعزيز للسياحة الخضراء

اعتبر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والاسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، لها أهمية بالغة في تكريس الدور الرائد لمصر في ملف العمل المناخي ونقل صوت الشعوب الأكثر تأثرا بالقارة السمراء، وتوضيح حقيقة صورتها أمام العالم فيما ما وصلنا له من رقي وتقدم في مسيرة التنمية خاصة وأن مصر بوجه عام وشرم الشيخ بوجه خاص ستكون محط أنظار العالم في هذا التوقيت.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نجاح هذا المؤتمر سيكون له أثر مهم على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، وإظهار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز السياحة الخضراء والمستدامة، موضحا أن تجربة التحول إلى "Green sharm" سيجعلها أيقونة للمدن السياحية العالمية ووجهة للاستثمار بتطبيق معايير الاستدامة البيئية والمتكاملة وإقامة 27 مشروعا قوميا خلال هذه الفترة بمدينة شرم الشيخ.

وأشار "جمعة" إلى أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بجنوب سيناء يستهدف أن تكون على أعلى مستوي من الكفاءة والجودة ولا تقل عن الخدمة المقدمة فى المدن العالمية لكى تظهر شرم الشيخ كأول مدينة خضراء صديقة للبيئة.

وأضاف أن مؤتمر المناخ سيكون فرصة قوية للترويج لها ولتعظيم فرص السياحة البيئية لاستقطاب 280 مليون سائح بيئي حول العالم وذلك بما تمتلكه مصر من موارد طبيعية ساحلية، وصحراوية، والوديان.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بجهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تطوير ودعم مدن المحافظة والعمل على تعزيز المنظومة الخضراء بها، والاستعداد لاستضافة مؤتمر COP27، وميلاد مدينة جديدة صديقة للبيئة في أقرب وقت ممكن ومنها تطوير كافة المناطق وتعزيز وسائل النقل الأخضر المستدام والتوسع في تنفيذ عدد من محطات الشحن الكهربائية لخدمة أعمال الشحن الخاصة بشبكة الأتوبيسات الكهربائية وزيادة الاتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وطالب المنشآت الفندقية بالتدريب المكثف للعاملين بها في كيفية الاستقبال والتعامل بالشكل اللائق الذي يعبر عن مصر وحضارة شعبها لتكون الوفود القادمة سفراء مصر بالخارج والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالسلامة الصحية ومعايير سلامة الغذاء حفاظاً على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتفعيل دور جهات التفتيش بشكل دوري ودائم، ما يساهم في إخراج استضافة مصر لمؤتمر Cop 27 بأفضل صورة تليق بمكانة مصر الريادية بين مصاف الدول السياحية الكبرى.