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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواصلة تنفيذ مشروع توسعات مجمع مواقف سيارات السيرفيس بنصر النوبة ومبنى للوحدة المحلية

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن جهودها لدفع العمل بالمشروعات الجارية سواء على مستوى المدن أو داخل القرى والنجوع والتوابع من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء متابعته الميدانية للمشروعات الجارية .

وفى هذا الإطار أكد صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة على أنه تم طرح مشروع التوسعات لمجمع مواقف سيارات السيرفيس خلف العمارات السكنية بالمدينة على مساحة ألفين م2 ، وبتكلفة 1.7 مليون جنيه لتصل مساحته الإجمالية إلى 4 ألاف م2  ، وليستوعب حوالى 140 سيارة بجميع خطوط سير نقل الركاب على مستوى المركز، كما يضم العديد من الخدمات من البوفية ودورات المياه للرجال وأخرى للسيدات ، بجانب حجرة خاصة بحارس الأمن ليكون بذلك واجهة حضارية وجمالية تخدم أهالى قرى ومدينة ومركز نصر النوبة على الوجه الأكمل .

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تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان .. طرح مشروع توسعات مجمع مواقف سيارات السيرفيس بنصر النوبة ليستوعب 140سيارة .. وإنشاء مبنى الوحدة المحلية الجديد بمساحة 600 م2 .. وإستمرار أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات بمتوسط 15 طن يومياً

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

وقال صابر حسين بأنه تم التعاقد أيضاً مع إحدى الجهات المختصة لإنشاء مبنى الوحدة المحلية الجديد بجوار المركز التكنولوجى على مساحة 600 م2 عبارة عن أرضى ودورين علوى ، وبتكلفة 9 مليون جنيه وذلك من أجل الإرتقاء بالخدمات الجماهيرية لأهالى مدينة وقرى نصر النوبة ، وأضاف صابر حسين بأنه فى نفس الوقت جارى تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بمتوسط 15 طن يومياً لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار الحملات ضمن أعمال الموجة  الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في إسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون .

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مشروع توسعات مجمع مواقف سيارات السيرفيس بنصر النوبة وإنشاء مبنى للوحدة المحلية

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

وأشار المحافظ إلى ضرورة تكثيف الجهود وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعديين والمخالفيين ، ومن جانبه أكد المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه تنفيذاً للتعلميات المشددة لمحافظ أسوان تم تنظيم حملة مكبرة إستمرت على مدار يومين وإستهدفت إزالة 32 حالة تعدى بنطاق حى جنوب بإجمالى مساحة 25 ألف و54 متر مربع .

وقال محافظ أسوان بأنه فى اليوم الأول تم إزالة 22 حالة تعدى بمساحة 20 ألف و54 متر مربع بالمنطقة خلف التجاريين ، بينما تم إزالة 10 حالات تعدى في اليوم الثانى بمنطقتى الشلال والمحمودية بمساحة 5 ألاف م2 ، وقد أوضح المهندس سيد مدنى بأن الحملة تمت بإشراف محمد حسين نائب رئيس المدينة وبمشاركة محمد الصعيدى رئيس حى جنوب ، بجانب المهندسين والفنيين ومعدات الوحدة المحلية ، بالإضافة إلى قوات الأمن بقيادة اللواء أيمن خلاف مساعد مدير أمن أسوان .

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