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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرزها تحسين جودة حياة المواطن.. 5 معطيات مؤثرة في الأداء الاقتصادي والاجتماعي

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022-2023مجموعة معطيات حاكمة ومؤثرة فى معدلات الأداء الاقتصادى والاجتماعى وهي مجموعة مسلمات تتوافق ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي وافق عليه مجلسي الشيوخ والنواب  إلى أنه من ضمن المعطيات الحاكمة ومؤثرة فى معدلات الأداء الاقتصادى والاجتماعى وهي مجموعة مسلمات تتوافق ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

- من منطلق أن الانسان هو العنصر الإيجابي دائما والوحيد فى تحقيق التنمية وهو معروف بانه عصب هذه التنمية فى اى اقتصاد، فكان على الخطة ان تضع هذا العنصر محل الاهتمام الأول وغايتها الأساسية ولذلك وضعت بين مرتكزاتها أن بناء الانسان المصرى وتحسين جودة حياة المواطن هو مرتكز رئيسى لجهود التنمية فى الدولة.


- إن التوسع فى الاستثمار فى العنصر البشرى تعد أهم ركائز التقدم الاقتصادى والاجتماعى.


- تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة فى الاقاليم المختلفة فى ضوء المزايا النسبية والتنافسية للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وتعظيم مساهمتها فى الناتج والتشغيل والنمو.

- يعد تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى مطلب رئيسى لتبوء مصر مكانتها فى الاقتصاد العالمى.


- ولذلك تستند الخطة على مرتكزات، تتماشى مع المستجدات العالمية والاقليمية التى يشهدها الاقتصاد المصرى اهمها: توجيهات ومبادرات القيادة السياسية والتطبيق الفاعل للتشريعات الحديثة المعنية بالتخطيط العام والادارة المحلية ونظم المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وبرنامج الحكومة للاصلاحات الهيكلية المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجلس الشيوخ رؤية مصر 2030 رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة النواب

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