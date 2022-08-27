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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. حريق محطة كهرباء حلوان.. وإمرأة تنجب من الحرام رغم سفر زوجها

محطة كهرباء حلوان
محطة كهرباء حلوان

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد اليوم عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية.

جاء ابرزها :

شاهد.. براعم وشباب "بشاير الخير" يقضون يوم رياضى وترفيهى بنادى الشرطة بالإسكندرية

وجهت وزارة الداخلية دعوة لبراعم وشباب منطقة "بشاير الخير" بالإسكندرية لقضاء يوم ترفيهى بنادى الشرطة بالإسكندرية لإتاحة الفرصة لهم لممارسة جميع الأنشطة الرياضية.
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سافر السعودية فخانته مع الميكانيكي| زوجة تنجب طفلة في الحرام بمساعدة والدتها
هجرها زوجها من أكثر من عامين للعمل في المملكة العربية السعودية، تاركا وطنه وأهله للشقاء ليلا نهارا من أجل توفير “لقمة العيش” وبناء مستقبل مشرق لها ولأولادها، غادر إلى المملكة وظنه أنه ستصونه في غيابه، لكنها سلكت طريق الخيانة وعاشرت ميكانيكي بعلم أمها فحملت منه سفاحا.
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اغتصبها بعد قتلها| القصة الكاملة للتخلص من فتاة المنصورة انتقامًا من والدها

“أنا عمرى ما كنت مجرم ولا قاتل، بس اللى شفته وأنا طفل فضل معلم جوايا”.. ندم على فعلته الشنعاء وظهر ذلك جليا في نبرة كلامه أمام النيابة، حينما وقف أحمد ع ع، البالغ من العمر 27 عاما، بعد أن انكشفت جريمته الذي ارتكبها بصحبة صديقه كريم منذ 7 أعوام.
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غير مستغلة.. ننشر الصور الأولى لحريق محطة كهرباء حلوان
كشفت المعاينة الأولية لحريق محطة كهرباء حلوان، عن تدمير محتويات مخزن في البدروم، وتبين أن المحطة غير مستغلة.
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إلزام المتهمين بالاستيلاء على المواد البترولية برد مبلغ 38 مليون جنيه
ألزمت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، المحكوم عليهم في قضية الاستيلاء على المواد البترولية برد مبلغ ٣٨.٦١٤.٨٨٠ مليون جنيه قيمة المواد البترولية المسروقة.
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