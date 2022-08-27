منها السكر والضغط.. تحاليل هامة للسيدات الحوامل تجنبا لتشوهات الجنين

كشف الدكتور عمرو حسن استاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العينى تفاصيل تحديد وزارة الصحة تحاليل هامة للسيدات الحوامل.

وقال "حسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، إن هناك فحوصات هامة للسيدات الحوامل وأهمهم تحليل سكر الحمل ، تجنبا لحدوث الإجهاض أو التشوهات الخلقية بالاضافة لتحليل قياس ضغط الدم تجنبا للإصابة ب تسمم الحمل لخطورته على صحة الأم والطفل ، تحاليل البكتريا ونقص المناعة وهناك فحوصات أخرى قبل الحمل للتأكد من مدى جاهزية صحة المرأة للحمل فى حالة خلوها من اى اصابات ، مشاكل صحية خطيرة منها امراض القلب ، الكلى تمنعها من الحمل .

وأضاف أن هناك أمراض من الممكن ان تنتقل من الأم للطفل أثناء الحمل عن طريق المشيمة وهى البوابة بين الأم والجنين وفى حالة اصابة الطفل بفيروس الكبد الوبائى يمكن أن تنقله لطفلها وتسبب له تشوهات خلقية وبالتالى من المهم المتابعة الدورية للأم على صحتها والجنين خلال فترة الحمل ، مشيرا إلى أن الفحوصات الطبية تقلل احتمالية ولادة الطفل بتشوهات خلقية والتأكد من عدم إصابته ب السمنة ، التقزم وتجنب اصابة الأم ب سرطان الثدى .

