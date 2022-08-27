أخبار السيارات|لمختلف الفئات ..هيونداي إلنترا بسعر 185 ألف جنيه ..حتى الطابق الـ 61 ..مصعد ببرج بنتلي يصل بالمركبات لأعلى

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعد سيارة تويوتا كورولا موديل 2013 من السيارات الاقتصادية بالدرجة الأولى لمن يبحث عن سيارة اقتصادية ، حيث تشعر بداخلها بالراحة والرفاهية ، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة صيانتها، وبالتالي فهي سيارة يمكن إعادة بيعها بسهولة وذألك إلي جانب اقتصاديتها في استهلاك الوقود .

تعد سيارة هيونداي النترا موديل 2012 من الإصدارات المميزة التي أنتجتها الشركة الكورية هيونداي لصناعة السيارات، كانت بداية إطلاق تلك السيارة عام 1990 وسيارتنا اليوم النترا موديل 2012 وهي من سيارات الجيل الخامس، من فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، وتحتوي على العديد من التقنيات الحديثة، لذا لاقت انتشار واسع في الأسواق العربية وحققت نسبة مبيعات عالية.

تعد شركة كيا الكورية الجنوبية ثاني أكبر مصنع للسيارات في كوريا ، وتأسست الشركة عام 1944 بمدينة سيؤول، وتوسعت مع مرور الأعوام حتى أصبحت سياراتها منتشرة في جميع قارات العالم ، وبدأ إنتاج سيارة كيا سيراتو لأول مرة عام 2003، وحافظت السيارة على تصميمها الأول حتى عام 2009، ثم غيرته بشكل شبه كلي مع إصدار عام 2010 معلنة بذلك بداية الجيل الثاني منها، وأهم ما يميز هذا الجيل هو التصميم الجديد والجذاب، وقوّة المحرك، وثبات السيارة خاصة على السرعات العالية، وغيرها من المميزات التي تقدم في سيارة من الفئة الاقتصادية.

كشفت شركة ماكلارين الأسبوع الماضي الستار عن مفاجأة خاصة في مونتيري، ألا وهي نسخة حقيقية من سيارتها الخارقة فيجن جراند توريزمو التي سيتم إنتاجها وبيعها للعملاء، ويطلق عليها اسم سيارة سولوس جي تي، وسيتم بناء 25 إصدارا فقط من السيارة الخارقة التي تعمل بمحرك مكون من 10 أسطوانات.

اكتسبت شركة أيه سي شنيتسر سمعة كبيرة في تعديل سيارات بي إم دبليو التي تعمل بالاحتراق الداخلي على مدى السنوات الـ 35 الماضية، ولكن الشركة التي تتخذ من آخن مقراً لها تحول اهتمامها الآن إلى الجيل الجديد من سيارات بي إم دبليو الكهربائية، وتحديدا سيارة بي إم دبليو i4 السيدان.

أعلنت شركة بنتلي أنها ستبني أطول برج سكني على شاطئ البحر في أمريكا في ميامي وأن كل مسكن سيحصل على مرآب داخل الوحدة في أبريل 2021 ، والان يتم الكشف عن كيفية وصل السيارات فعليًا إلى المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 228 متر ، وطلق علي المصعد اسم " ديزر فاتور " تكريما لشريك ديزرل ، التطوير سيكون قادراً على رفع المركبات إلى مرآب المالكين في جميع الطوابق ، بما في ذلك الطابق الـ 61 الأعلى في البرج .

تعد شاحنة تويوتا تندرا المعاد تصميمها بمثابة تحسن كبير مقارنة بالإصدار الذى يسبقها ، حيث تحتضن الشاحنة الراحة والتكنولوجيا ومجموعة نقل الحركة الهجينة المتوفرة، وتم وصف النظام الجديد كميزة أمان تأمل الشركة ألا يضطر السائقون إلى استخدامها أبدا.

أعلنت شركة تويوتا أن أحدث إصداراتها الساخنة سيارة كورولا GR ، ستكون السيارة الرسمية لبطولة 2022 الوطنية لرياضة السيارات "NASA" ، والتي ستقام في لوجانا سيكا الشهر المقبل.