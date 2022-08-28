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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أعمالها تنتشر في المحافظات.. عاشقة فن الرسم ذات الـ 17 عاما ترسم المشاهير وتحلم بالوصول للعالمية

الأعمال الفنية للفنانة
الأعمال الفنية للفنانة الشابة سلمى طارق

مواهب وإبتكارات إبداعية وفنية يتألق بها الشباب والفتيات ، ليكونوا دائماً في المقدمة بأعمالهم وإبداعتهم ، وليمثلوا بحق القوى الناعمة في مجتمعهم . 

 

ونلقى اليوم الضوء عبر عدسة ومنصة " صدى البلد " على أحد المواهب الإبداعية والمتمثلة في الفنانة الشابة سلمى طارق السيد صاحبة الـ 17 عاماً ، والتي استطاعت بأعمالها الإبداعية والفنية أن تكون ضمن الفنانات المتميزات.

وأشارت " سلمى طارق " بأنها تقوم بالرسم منذ أن كان عمرها  9 سنوات ، ولكنها بدأت تعمل منذ عام وعمرها 16 سنة حيث قامت بتصميم وتنفيذ العديد من البورتريهات ، وبدأت أعمالها تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية حيث حازت على إعجاب الكثيرين ، وقام البعض بدعمها ، ومن بينهم أشخاص لا تربطها بها أي علاقات ، ولكن كان الفيصل هو موهبتها وفنها الذى أحترمه وعشقه الكثير ، مما ساهم بدوره في مشاركتها بالمعرض السنوى المجانى على مستوى العالم العربى تحت رعاية إحدى المؤسسات و تم تكريمها من خلال إدارة المعرض.

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سلمى طارق تبهر الكثيرين بمواهبها الفنية بمجال الرسم .. وتكرم من المعرض السنوى المجانى على مستوى العالم العربى

الأعمال الفنية للفنانة الشابة سلمى طارق 

وأوضحت الفنانة الشبابة بأنها تعلمت أكثر من نوع في مجال فن الرسم ، وتعمل على صقل موهبتها الفنية بالحصول على دورات تدريبية لتنمية مهاراتها حيث أنها بدأت تقوم بالرسم على " الجرابات والبناطيل والجواكت " وهذه تعتبر بالنسبة لها تجارب جميلة وجديدة ، وتسعى جادة لتنميتها بالشكل المطلوب .

وأشارت سلمى طارق بأن فن الرسم يعتبر بالنسبة لها هواية وموهبة ، ولكنها حرصت على أن تطورها وتنميها ، وسط دعم كبير من والدها ووالدتها وأصدقاؤها ، وتقوم بعمل رسومات فنية وتمنحها كهدية لأصدقاؤها وأقاربها ، بل وأنها تقدم أيضاً رسومات مجانية لغير المقتدرين ، لأنها عاشقة لهذا الفن وهو فن الرسم .

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موهبة شابة " سلمى طارق " في سن الـ 17 عاماً وتحقق نجاحات متميزة في مجال فن الرسم

الأعمال الفنية للفنانة الشابة سلمى طارق 

وتابعت بأنها تعلمت أيضاً الرسم الكاركتير والرسم التجريدى ، وكانت بداية لرسم لوحات كتير بالألوان الأكليريك ، كما أنها شاركت فى العديد من المسابقات لتصل في وقت قصير لمستوى متقدم ، ونجاح متميز  ، وأنها تقوم كذلك بإستخدام الرسم بالرصاص والجاف والفحم الأسود  الأبيض وخامات أخرى مثل القهوة و الشاى والشوكولاتة، وترسم معظم المشاهير فى المجالات المتعددة.

 

الأعمال الفنية للفنانة الشابة سلمى طارق 
الأعمال الفنية للفنانة الشابة سلمى طارق 
الأعمال الفنية للفنانة الشابة سلمى طارق 
الأعمال الفنية للفنانة الشابة سلمى طارق 

 


 

 

 

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