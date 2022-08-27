محلل ليبي: العاصمة الليبية تشهد اشتباكات كثيرة.. وسقوط 10 ضحايا حتى الآن

كشف رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي، تفاصيل تطورات الأوضاع في ليبيا بعد أحداث العنف الأخيرة في طرابلس.



وقال رضوان الفيتوري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن العاصمة الليبية تشهد اشتباكات كثيرة".

وأضاف رضوان الفيتوري:" هناك حكومة شرعية معينة من البرلمان وهناك قوات عسكرية على ارض الواقع ليست تابعة للجيش تساند باشاغا".

ضحايا في طرابلس

وتابع رضوان الفيتوري:" هناك مؤشرات تدل على أن الأمر في طرابلس حسم لصالح الحكومة الشرعية".

وأكمل رضوان الفيتوري:" هناك ضحايا في طرابلس ونحن نشهد حرب، وهناك حوالي 10 ضحايا نتيجة الاشتباكات في العاصمة الليبية.