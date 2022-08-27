عزة مصطفى عن تراكم القمامة بفيصل: أتحدى يكون رئيس الحي نزل الشارع

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على تراكم القمامة في شارع فيصل بالجيزة، قائلة:" اتحدى إن رئيس الحي نزل شارع فيصل".

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" انا شوفت بعيني تواجد كثيف للقمامة في شارع فيصل ".

وأضافت عزة مصطفى :" حجم القمامة غير طبيعية وتتواجد القمامة في الجزيرة المتواجدة في نصف الطريق ".

وتابعت عزة مصطفى :" اتحدى إن حد من المحليات فكر يمر من شارع فيصل"، مضيفة:" شارع فيصل شارع رئيسي به عدد كبير من المواطنين وهو شارع حيوي ومهم ومينفعش تكون الزبالة فيه بالشكل ده ".

وأكملت عزة مصطفى :" ارجو من وزير التنمية المحلية إنه يبعت حد من الوزارة ويصور شكل شارع فيصلـ واتمنى يكون هناك حل لهذا الأمر وإنهاء مشهد القمامة ".