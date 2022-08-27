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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزة مصطفى عن تراكم القمامة بفيصل: أتحدى يكون رئيس الحي نزل الشارع

عزة مصطفى
عزة مصطفى

 علقت الإعلامية عزة مصطفى،  على تراكم القمامة في شارع فيصل بالجيزة، قائلة:"  اتحدى إن رئيس الحي نزل شارع فيصل".

 

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وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  انا شوفت بعيني تواجد كثيف للقمامة في شارع فيصل ".

 

وأضافت عزة مصطفى :" حجم القمامة غير طبيعية وتتواجد القمامة في الجزيرة المتواجدة في نصف الطريق ".

 

وتابعت عزة مصطفى :" اتحدى إن حد من المحليات فكر يمر من شارع فيصل"، مضيفة:" شارع فيصل شارع رئيسي به عدد كبير من المواطنين وهو شارع حيوي ومهم ومينفعش تكون الزبالة فيه بالشكل ده ".

 

وأكملت عزة مصطفى :"  ارجو من وزير التنمية المحلية إنه يبعت حد من الوزارة ويصور شكل شارع فيصلـ واتمنى يكون هناك حل لهذا الأمر  وإنهاء مشهد القمامة ".

عزة مصطفي شارع فيصل فيصل اخبار التوك شو القمامة

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